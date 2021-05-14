Врач-инфекционист Владимир Белов: Коронавирус «бьет» по всему организму

Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Спировской ЦРБ, врач-инфекционист Владимир Белов предупреждает, что беспечное отношение к здоровью в период пандемии коронавирусной инфекции чревато тяжелыми последствиями.

«COVID-19 – тяжелое, опасное и непредсказуемое заболевание. Поэтому я и моя семья привились вакциной «Спутник V» еще в феврале. Вакцинацию перенесли легко, никаких неприятных последствий ни после первой, ни после второй вакцины у нас не возникало. Очень надеюсь, что заболевание обойдет нас стороной, а если болезнь и случится, то будет протекать в легкой форме с минимумом неприятных последствий», – рассказывает Владимир Белов.

Нужно помнить, что COVID-19 – смертельно опасное заболевание, поэтому важно не допускать халатности в отношении своего здоровья и здоровья своих близких, предупреждает врач.

«Коронавирус «бьет» по всему организму, особенно страдает сердечно-сосудистая система. Хочу отметить, что люди умирают не только в период течения болезни, но и после перенесенного заболевания, даже спустя несколько месяцев. Здоровье – самое ценное и самое важное, что у нас есть, и нам необходимо предпринять все необходимые меры по его сохранению и сбережению. Самое эффективное решение – вакцинация. Прививаться в первую очередь необходимо пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. Берегите себя, не пренебрегайте правилами самоизоляции и мерами профилактики, которые помогут сберечь не только ваше здоровье, но и своих близких», – призывает Владимир Белов.

Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделал 126 321 человек – это 88% от общего количества вакцины, поступившей в регион. В федеральный регистр внесена информация о 119 001 вакцинированном гражданине.

В регионе увеличено количество прививочных пунктов, где желающие могут вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Открыть в преддверии летнего сезона дополнительные, доступные для жителей кабинеты поручил региональному Минздраву губернатор Игорь Руденя.

Сегодня в Тверской области прививку можно сделать в 54 пунктах, действующих на базе медицинских учреждений и крупных торговых центров. Пункты вакцинации открыты также в отдаленных районах Верхневолжья, где раньше жители вакцинировались благодаря выездным бригадам из соседних районов.

Запись на прививку ведется по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области. На прививку можно записаться и в МФЦ.