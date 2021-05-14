33 км региональной дороги Торжок – Высокое – Берново – Старица отремонтируют в 2021 году

24 мая Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы деятельности исполнительных органов власти региона.

Было рассмотрено исполнение поручений, данных главой региона в сфере здравоохранения, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, а также обращения жителей Тверской области по вопросам оказания социальной поддержки, медицинского обслуживания населения, газификации территорий, проведения ремонтных работ на дорогах Тверской области.

Одно из таких обращений – ремонт автодороги Торжок – Высокое – Берново – Старица в Торжокском районе, которая является частью туристического маршрута «Пушкинское кольцо Верхневолжья».

Туристическая значимость – один из критериев, на основании которых по поручению Губернатора Игоря Рудени формируется перечень объектов программы дорожных работ.

Данная дорога включена в план ремонта на 2021 год. Работы пройдут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Протяженность участка ремонта составит 33 км: с 4-го по 37-й. На данный момент завершаются конкурентные процедуры по определению подрядной организации.

В процессе работ дорожники расчистят полосу отвода от деревьев и кустарника, отфрезеруют существующее асфальтобетонное покрытие и устроят выравнивающий и верхний слои нового асфальтобетонного покрытия. Также на объекте укрепят обочины. Для обеспечения безопасности дорожного движения установят дорожные знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики, нанесут дорожную разметку термопластиком.

В 2018-2019 годах было отремонтировано 25 км этой дороги в Старицком и Торжокском районах.

Всего в 2021 году в надлежащее состояние приведут 105 километров региональных дорог к туристическим объектам. Помимо автодороги Торжок – Высокое – Берново – Старица, это дороги Осташков – Селижарово – Ржев, Торжок – Осташков и «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино.

Ещё одной дорогой, на необходимость ремонта которой в своих обращениях указывают граждане, является трасса Спирово – Козлово – Ососье. Она включена в план ремонтных работ на 2021 год. Конкурентные процедуры по отбору подрядной организации также находятся в стадии завершения. По их итогам в июне планируется заключить контракт и приступить к работам.

Пресс-служба Правительства Тверской области