В Тверской области День славянской письменности и культуры отметили интерактивной программой и большим хоровым концертом

24 мая в столице Верхневолжья, как и во многих других городах России и зарубежья, проходят мероприятия, посвящённые Дню славянской письменности и культуры. В Твери центральной площадкой праздника стал сквер у памятника святым Кириллу и Мефодию рядом с Тверским государственным университетом.

«День славянской письменности и культуры несет идею единства славянских народов на основе общей системы духовно-нравственных ценностей, христианской веры, исторического наследия», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В рамках мероприятий состоялись интерактивная программа со студентами на тему становления русской азбуки, возложение цветов к памятнику святых Кирилла и Мефодия, выступление ансамбля «Славяночка» и другие события.

В 18.00 в Тверском музыкальном колледже им. М.П. Мусоргского начнется праздничный онлайн концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры. В нем примут участие ученики Бежецкой детской музыкальной школы русского инструментального искусства, а также воспитанники тверских детской школы искусств №1 им. М.П. Мусоргского и музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского. Посмотреть его модно будет на сайте колледжа http://tmu.tverlib.ru/.

День святых Кирилла и Мефодия учреждён в 1863 году Святейшим Синодом Русской Православной Церкви. С 1991 года к этой дате официально приурочено проведение Дня славянской письменности и культуры. Ежегодно центром праздника становился один из городов России. Тверь принимала торжества в 2008 году. С 2010-го главной площадкой Дня письменности и культуры является Москва.

Пресс-служба Правительства Тверской области