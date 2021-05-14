Анна Филимонова: Парк «Россия – Моя история» станет местом творческой активности тверской молодежи

Руководитель Тверского регионального отделения «Волонтеры Победы» Анна Филимонова отметила значимость проекта по созданию в Твери мультимедийного парка «Россия – Моя история».

«Важно, что в скором времени в Твери появится еще одна площадка, где молодые люди и все желающие смогут получить знания об истории тверской земли, наших выдающихся земляках – о людях и событиях, которыми мы можем гордиться. Причем эта информация будет преподнесена в современном формате, с использованием цифровых технологий. Примечательно, что Тверь станет первым регионом Центрального федерального округа, в котором после Москвы будет реализован такой проект. А для молодежи парк «Россия – Моя История» станет местом отдыха, обсуждения различных проектов и волонтерских инициатив, творческой активности», – сказала Анна Филимонова.

Напомним, мультимедийный парк «Россия – Моя история» создается в Твери на территории бывшего троллейбусного парка на набережной реки Лазури. Реализация образовательного, просветительского, историко-патриотического и культурного проекта – инициатива Президента РФ Владимира Путина. В настоящее время подобные проекты реализованы в 23 городах России, в Центральном федеральном округе – только в Москве.

«Это будет лучшее место в нашем регионе для молодёжи. Этот современный проект нацелен на продвижение истории Тверской области и всей России. Планируем, что там будет четыре мультимедийные зоны. Проект нацелен на то, чтобы мы с гордостью могли сказать – мы родились, живём, работаем на территории Российской Федерации, Тверской области. Планируем сдачу проекта до конца текущего года», - отметил губернатор Игорь Руденя.

Парк «Россия – Моя история» - это современный мультимедийный комплекс, в котором с помощью новых технологий представлена вся история страны с древнейших времён до наших дней.

К созданию интересного и уникального контента о Верхневолжье будут привлечены известные историки, краеведы, исследователи тверского края. Как отметил Игорь Руденя, планируется отразить в комплексе истории отдельных районов региона.

В дальнейшем на этой площадке планируется создать региональный молодёжный кластер, где будут размещены офисы волонтёрских и патриотических общественных организаций, проектный офис и образовательный центр волонтёрского движения «Мы Вместе», открытые пространства для отдыха и занятий спортом, многофункциональный зал для проведения молодёжных социально значимых и культурных мероприятий.