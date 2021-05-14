Участница Великой Отечественной войны считает Мария Сидорова: Создание парка «Россия – Моя история» необходимо нашей молодежи

Участница Великой Отечественной войны, жительница Твери Мария Николаевна Сидорова назвала исключительно важным делом создание в областном центра мультимедийного парка «Россия – Моя история».

«Можно только поблагодарить за идею Президента Владимира Владимировича Путина и всех, кто будет создавать такой парк в Твери. Это очень своевременно и полезно, особенно для нашей молодежи, которой нужно знать правду об истории нашей страны, наших достижениях», – сказала Мария Сидорова.

Напомним, мультимедийный парк «Россия – Моя история» создается в Твери на территории бывшего троллейбусного парка на набережной реки Лазури. Реализация образовательного, просветительского, историко-патриотического и культурного проекта – инициатива Президента РФ Владимира Путина. В настоящее время подобные проекты реализованы в 23 городах России, в Центральном федеральном округе – только в Москве.

«Это будет лучшее место в нашем регионе для молодёжи. Этот современный проект нацелен на продвижение истории Тверской области и всей России. Планируем, что там будет четыре мультимедийные зоны. Проект нацелен на то, чтобы мы с гордостью могли сказать – мы родились, живём, работаем на территории Российской Федерации, Тверской области. Планируем сдачу проекта до конца текущего года», - отметил губернатор Игорь Руденя.

Парк «Россия – Моя история» - это современный мультимедийный комплекс, в котором с помощью новых технологий представлена вся история страны с древнейших времён до наших дней.

К созданию интересного и уникального контента о Верхневолжье будут привлечены известные историки, краеведы, исследователи тверского края. Как отметил Игорь Руденя, планируется отразить в комплексе истории отдельных районов региона.

В дальнейшем на этой площадке планируется создать региональный молодёжный кластер, где будут размещены офисы волонтёрских и патриотических общественных организаций, проектный офис и образовательный центр волонтёрского движения «Мы Вместе», открытые пространства для отдыха и занятий спортом, многофункциональный зал для проведения молодёжных социально значимых и культурных мероприятий.