Спартак Сычев: Парк «Россия – Моя история» очень нужен для патриотического воспитания

Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Тверской области Спартак Андреевич Сычев считает, что создание в Твери мультимедийного парка «Россия – Моя история» позволит укрепить работу по патриотическому воспитанию молодежи.

«Считаю, что патриотическое воспитание – это основной вопрос, поэтому, конечно, приветствую создание такого парка, где молодежь будет узнавать о нашей истории. Готов принять участие в содержательном наполнении его экспозиций», – прокомментировал Спартак Сычев.

Напомним, мультимедийный парк «Россия – Моя история» создается в Твери на территории бывшего троллейбусного парка на набережной реки Лазури. Реализация образовательного, просветительского, историко-патриотического и культурного проекта – инициатива Президента РФ Владимира Путина. В настоящее время подобные проекты реализованы в 23 городах России, в Центральном федеральном округе – только в Москве.

«Это будет лучшее место в нашем регионе для молодёжи. Этот современный проект нацелен на продвижение истории Тверской области и всей России. Планируем, что там будет четыре мультимедийные зоны. Проект нацелен на то, чтобы мы с гордостью могли сказать – мы родились, живём, работаем на территории Российской Федерации, Тверской области. Планируем сдачу проекта до конца текущего года», - отметил губернатор Игорь Руденя.

Парк «Россия – Моя история» - это современный мультимедийный комплекс, в котором с помощью новых технологий представлена вся история страны с древнейших времён до наших дней.

К созданию интересного и уникального контента о Верхневолжье будут привлечены известные историки, краеведы, исследователи тверского края. Как отметил Игорь Руденя, планируется отразить в комплексе истории отдельных районов региона.