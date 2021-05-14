В Кашине и Калязине Тверской области пройдут выставки и праздничные концерты в честь 500-летия обретения мощей Макария Калязинского

С 6 по 8 июня в Тверской области пройдут главные праздничные мероприятия, посвящённые 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского. Центральными площадками торжеств станут города Кашин и Калязин.

«Верхневолжье - это территория, которая имеет огромное культурное и историческое значение. Калязин, Кашин и другие города Тверской области, – это не просто исторические центры в прошлом, это хранители великого наследия», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Особое внимание глава региона уделяет благоустройству, улучшению туристической инфраструктуры исторических городов Верхневолжья. В частности, на прошлой неделе Игорь Руденя проинспектировал ход работ в Калязине, где в рамках всероссийского конкурса благоустраивается спуск к колокольне Николаевского собора – одно из наиболее популярных мест среди гостей Тверской области.

Празднование 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского начнется 6 июня в Кашине. В Городском саду будет работать выставка-ярмарка художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного творчества. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах и освоить технику плетения из лозы, бересты и росписи по дереву.

Также в Городском саду пройдёт праздничная концертная программа «Макарий Калязинский: связь духовной и светской культур». Её участниками станут творческие коллективы Тверского областного дворца культуры «Пролетарка» и районов Тверской области.

В Кашинской детской школе искусств откроется выставка юных художников – участников конкурса детского изобразительного творчества «Макарий Калязинский. От истоков…»

Завершит праздничную программу в Кашине премьерный показ документального исторического фильма «Макарий Калязинский и его духовные подвиги во имя тверской земли». Фильм снят режиссёром Сергеем Козловым при содействии «Тверьгосфильмофонда». 8 июня фильм будет представлен в Калязине.

Эстафету праздничных мероприятий 7 июня примет город Калязин. Там состоится традиционный межрегиональный фестиваль духовной и светской музыки «Пробуждение души», участие в котором примут коллективы и исполнители из Тверской, Ярославской, Московской областей и города Москвы. Фестиваль проводится в регионе с 1998 года и является заключительным мероприятием большого Волжского крестного хода. В этом году это событие также посвящено 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского. Волжский крестный ход стартует 29 мая от истока Волги в деревне Волговерховье Осташковского городского округа.

В Калязинском краеведческом музее откроется выставка «Дивное узорочье». Экспозиция включает в себя предметы церковного облачения священников, образы преподобного Макария Калязинского, образцы лицевого шитья и многое другое. Все экспонаты связаны с историей Троицкого мужского монастыря и почитанием преподобного Макария Калязинского.

7 июня в Городском саду Калязина продолжит работу выставка-ярмарка художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного творчества.

8 июня в Калязине откроется выставка победителей областного дистанционного конкурса детского изобразительного творчества «Преподобный Макарий Калязинский – чудотворец Тверской земли», а также выставка картин народного художника России Людмилы Георгиевны Юга о святом преподобном Макарии Калязинском и его обители.

Кульминацией торжеств станет праздничный концерт «Свет Души», который пройдёт на набережной города.

Кроме того, жители и гости Верхневолжья смогут посетить виртуальную

выставку «Образ Макария Калязинского в памятниках древнерусского искусства в собрании Тверской областной картинной галереи». Она размещена на официальном сайте учреждения и будет доступна для просмотра до 20 июня.

Пресс-служба Правительства Тверской области