Участники бронепробега «Дорога Мужества» приедут во Ржев

Участники пятого бронепробега «Дорога Мужества», организованного Военно-Техническим Обществом, посетят Ржев 8 июля. В 2021 году мероприятие приурочено к 80-летию Смоленского сражения в Великой Отечественной войне.

«Сохранение памяти о войне, патриотическое воспитание – это важнейшие направления работы регионального Правительства и общественных организаций Тверской области. Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Демилитаризованная и военная техника проедет 1300 км по маршруту Москва-Ржев-Вязьма-Смоленск-Брянск-Людиново-деревня Петрищево-Москва с 8 по 13 июля.

В каждом из городов маршрута состоятся возложение цветов к мемориалам павших советских воинов, посещение мест боевой славы, а также презентация бронемашин.

В состав колонны демилитаризованной техники войдут отреставрированные автомобили, которые ранее находились на вооружении армии СССР – бронированные разведывательно-дозорные машины, в том числе БРДМ-2МБ «Бекас», бронетранспортеры, военные автомобили ГАЗ, УАЗ, ЗИС и ЗИЛ. Кроме того в пробеге примут участие бронеавтомобили Росгвардии – специальные бронированные машины «Тигр», «Урал-ВВ», «Патруль». Впервые дистанцию «Дороги Мужества» преодолеют УАЗ-469 – миноискатель, новые автомобили Министерства обороны РФ – КАМАЗ «Тайфун-К», «Тайфуненок», ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КЛ.

Еще один новичок – автомобиль ЗИС-5 1942 года выпуска. Это самое старое транспортное средство бронепробега. По словам его владельца, реставратора Александра Трушина из Иваново, машина участвовала в реальных боях под Смоленском.

Смоленское сражение (Смоленская стратегическая оборонительная операция) - комплекс оборонительных и наступательных действий Красной Армии против немецкой группы армий «Центр» и частично группы армий «Север» в период с 10 июля по 10 сентября 1941 года. Огромная территория площадью 600-650 км по фронту и до 250 км в глубину стала местом ожесточенных боев, на которых советские воины продемонстрировали пример небывалого мужества и любви к Родине. В операции погибло более 485 тысяч советских солдат. Наступление немцев на Москву удалось задержать на два месяца.

Пресс-служба Правительства Тверской области