Велопарад «Навстречу лету» в Твери объединил представителей разных возрастов

В Твери завершился фестиваль благотворительности и волонтёрства «Площадь Добра», который проводился Фондом Твери при поддержке Фонда президентских грантов. Событие объединило различные фонды, некоммерческие добровольческие объединения, организации, которые реализуют на территории Верхневолжья социальные проекты, жителей и гостей Твери.

«Взаимопомощь, бескорыстная поддержка, труд «всем миром» – это важнейшие традиции нашего народа, которые сохраняют и развивают современные волонтеры. Отзывчивость и активная жизненная позиция отличают добровольцев, которыми по праву гордится Тверская область», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Одним из ярких моментов праздника стал велопарад «Навстречу лету», участие в котором приняли советник Президента Российской Федерации, врио заместителя секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Васильев, руководитель Фонда Твери Юлия Саранова.

Велоколонна начала движение по Санкт-Петербургскому шоссе, далее проследовала по набережной Афанасия Никитина, Новому мосту, улице Советской до Городского сада. После встречи участников велопарада в Горсаду прошла спортивно-развлекательная программа.

«Я проехал весь путь велопарада от начала до конца. Остались очень хорошие впечатления. Были все поколения - и люди старше меня, и дети дошкольного возраста. Очень приятно, что в Твери прошло такое мероприятие. Это праздник здорового образа жизни и людей, которым важно общение с окружающими», - поделился Владимир Васильев.

Свою деятельность на фестивале представили активисты Тверского отделения Красного Креста, благотворительного фонда «Константа», федерации спортивного туризма Тверской области, участники волонтерской роты, инициативной группы по защите животных и других организаций. В рамках фестиваля прошёл сбор книг для сельских библиотек, сбор помощи для семей, в чьих домах произошли пожары.

«Город – это организм. Кажется, что сейчас он дышит полной грудью, когда его жители объединяются и делают вместе что-то хорошее, направленное на здоровый образ жизни, благотворительность, добровольческое движение. Спасибо всем, кто был вместе с нами», - отметила Юлия Саранова.

Пресс-служба Правительства Тверской области