Спортсмены Тверской области за первый день юниорской Спартакиады по дзюдо завоевали 4 медали

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23 мая - финальный день II этапа V летней Спартакиады молодежи России по дзюдо среди юниоров и юниорок, которая стартовала в Твери в спорткомплексе «Юбилейный» 22 мая. В состязаниях принимают участие 173 спортсмена из 16 регионов Центрального федерального округа. Приветственный адрес участникам соревнований направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.
По мнению главы региона, проведение в Верхневолжье состязаний подобного уровня способствуют популяризации спорта, приобщению молодежи к занятиям физической культурой.
По итогам первого соревновательного дня было разыграно шесть золотых медалей в разных весовых категориях, две из них завоевали спортсмены тверского региона - Никита Он и Гор Амазаспян. Кроме того, копилку Тверской области полнила серебряная медаль, завоеванная упорной борьбой Никиты Степанова, а также бронза Энвера Артыкова.
Сильнейшие дзюдоисты ЦФО борются за выход в финал Спартакиады, который пройдёт в августе в Казани.
Пресс-служба Правительства Тверской области