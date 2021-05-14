В Тверской области проверили более 1200 самоходных машин в ходе операции «Частник»

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В Тверской области подвели итоги операции «Частник». Мероприятие проводится ежегодно в соответствии с поручением Губернатора Игоря Рудени по усилению надзора и пресечения эксплуатации частными владельцами незарегистрированных самоходных машин и других видов техники.
Всего в ходе операции «Частник» инспекторы Гостехнадзора проверили более 1200 самоходных машин и прицепов в 520 населенных пунктах Тверской области. В итоге выявлено около 100 нарушений обязательных требований. Проведена адресная профилактическая работа с 330 гражданами по вопросам эксплуатации самоходной техники.
Благодаря надзорным мероприятиям в инспекции Гостехнадзора Тверской области зарегистрировано 189 и представлено на технический осмотр 2238 машин и прицепов, что позволило повысить в населенных пунктах региона безопасность эксплуатации этого вида техники.
Пресс-служба Правительства Тверской области