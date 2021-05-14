Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 23 мая 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 76 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 38 986 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 59 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 126 118 человек, за последние сутки – 444 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 715 401, в том числе за последние сутки их проведено 1160.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 41 560 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 587 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
987 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 13 486
Конаковский район 3015
Ржев 2285
Вышневолоцкий городской округ 2203
Калининский район 1722
Торжок 1629
Кимры 1640
Бологовский район 1057
Нелидовский городской округ 900
Бежецкий район 878
Лихославльский район 847
Осташковский городской округ 845
Кашинский городской округ 844
Старицкий район 841
Калязинский район 824
Торопецкий район 748
Максатихинский район 629
Весьегонский муниципальный округ 627
Западнодвинский муниципальный округ 575
Андреапольский муниципальный округ 534
Торжокский район 508
Кувшиновский район 436
Оленинский муниципальный округ 420
Зубцовский район 399
Рамешковский район 387
Спировский район 361
Ржевский район 333
Сонковский район 297
ЗАТО Озёрный 295
Селижаровский муниципальный округ 275
Кимрский район 268
Фировский район 226
Краснохолмский муниципальный округ 222
Бельский район 210
Лесной муниципальный округ 158
Кесовогорский район 152
Пеновский муниципальный округ 132
Молоковский район 124
Жарковский район 114
Сандовский муниципальный округ 84
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области