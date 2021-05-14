Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 23 мая 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 76 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 38 986 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 59 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 126 118 человек, за последние сутки – 444 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 715 401, в том числе за последние сутки их проведено 1160.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 41 560 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 587 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

987 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 13 486

Конаковский район 3015

Ржев 2285

Вышневолоцкий городской округ 2203

Калининский район 1722

Торжок 1629

Кимры 1640

Бологовский район 1057

Нелидовский городской округ 900

Бежецкий район 878

Лихославльский район 847

Осташковский городской округ 845

Кашинский городской округ 844

Старицкий район 841

Калязинский район 824

Торопецкий район 748

Максатихинский район 629

Весьегонский муниципальный округ 627

Западнодвинский муниципальный округ 575

Андреапольский муниципальный округ 534

Торжокский район 508

Кувшиновский район 436

Оленинский муниципальный округ 420

Зубцовский район 399

Рамешковский район 387

Спировский район 361

Ржевский район 333

Сонковский район 297

ЗАТО Озёрный 295

Селижаровский муниципальный округ 275

Кимрский район 268

Фировский район 226

Краснохолмский муниципальный округ 222

Бельский район 210

Лесной муниципальный округ 158

Кесовогорский район 152

Пеновский муниципальный округ 132

Молоковский район 124

Жарковский район 114

Сандовский муниципальный округ 84

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области