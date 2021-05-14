В Тверской области прививку от коронавируса сделали свыше 66 тысяч жителей старшего возраста

В Тверской области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. С начала кампании прививку сделали 66821 житель старше 60 лет – 56% от общего числа вакцинированных.

Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 126 118 человек – это 87,9 % от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 22 мая, привито 444 человека. В федеральный регистр внесена информация о 118 852 вакцинированных гражданах.

В регионе увеличено количество прививочных пунктов, где желающие могут вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Открыть в преддверии летнего сезона дополнительные, доступные для жителей кабинеты поручал региональному Минздраву Губернатор Игорь Руденя.

Сегодня в Тверской области прививку можно сделать в 54 пунктах, действующих на базе медицинских учреждений и крупных торговых центров.

Один из них был открыт 20 мая в торговом центре «РИО». Прививочный кабинет работает ежедневно – по будням с 10:00 до 20:00, с перерывом с 14:00 до 15:00, в выходные – с 11:00 до 18:00, без перерывов.

ТЦ «РИО» на площади Гагарина стал третьим общественным местом Твери, где можно сделать прививку. Ранее, вакцинационные пункты были открыты в торговом парке №1 на Октябрьском проспекте и в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина.

Пункты вакцинации открыты также в отдаленных районах Верхневолжья, где раньше жители вакцинировались благодаря выездным бригадам из соседних районов. Так, точки иммунизации открыты в Жарковском, Сонковском, Фировском, Сандовском и других районах, жители которых теперь смогут сделать прививку, не дожидаясь приезда медиков или не выезжая в ЦРБ других муниципалитетов.

Запись на прививку ведется по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области: https://xn--80aeelexi0a.xn--80aaccp4ajwpkgbl4lpb.xn--p1ai/novosti/novost....

На прививку можно записаться и в МФЦ. Сотрудники филиалов также помогут после ее прохождения распечатать сертификат профилактической прививки от COVID-19, который можно оформить на портале Госуслуг.

Пресс-служба Правительства Тверской области