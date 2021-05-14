Проект Тверской области в сфере агротуризма представили в полуфинале всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

В онлайн-формате состоялся полуфинал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Свои проекты представили 118 конкурсантов из 48 регионов России. Среди них – Илья Соловьев из Твери.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя считает туризм перспективной отраслью региональной экономики. Один из приоритетов – повышение качества услуг в индустрии гостеприимства, квалификации специалистов.

От Верхневолжья на конкурс «Мастера гостеприимства» представлен проект «Тверская трапеза».

«Мы предлагаем отдых на базе отдыха «Green Gold Park» на берегу озера Волго. Наша цель – развитие агротуризма и продвижение Тверской области. Путешественники смогут пожить на лоне природы, познакомиться с культурой и бытом местного населения, крестьянско-фермерским хозяйством», – рассказывает о своем проекте Илья Соловьев.

Цель конкурса «Мастера гостеприимства» – раскрыть потенциал специалистов, сформировать новые традиции, повысить стандарты сервиса и престижа профессий в сфере туризма. Лучшие проекты участников получают поддержку в их реализации. Финал конкурса пройдет в июне в Нижнем Новгороде 8-10 июня.

Конкурс «Мастера гостеприимства» – мероприятие федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Пресс-служба Правительства Тверской области