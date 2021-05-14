В Твери завершился первый день фестиваля благотворительности и волонтерства «Площадь Добра»

22 мая в Твери в Городском саду стартовал фестиваль благотворительности и волонтёрства «Площадь Добра». Фестиваль объединил различные фонды, некоммерческие добровольческие объединения, организации, которые реализуют на территории Верхневолжья социальные проекты.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, волонтёрское движение – это одна из наиболее эффективных форм общественной инициативы, реализации полезных дел, воспитания неравнодушного и ответственного подрастающего поколения.

Фестиваль проводится Фондом Твери при поддержке Фонда президентских грантов.

«Тот формат, который мы выбрали, очень домашний. Каждый приходящий сюда чувствует, что рядом добрые, открытые люди. В нашем фонде информационная компания называется «Помогать просто». Это красная линия всего фестиваля. Она показывает, что благотворительность, добровольчество – это просто и доступно для каждого» - отметила Юлия Саранова, руководитель Фонда Твери.

Часть фестиваля - работа площадки проекта «Добрый шкаф», где организован сбор помощи жителям Тверской области, которые пострадали от бытовых пожаров. В качестве помощи принимаются продукты длительного хранения (вода, чай, сахар, крупы, макаронные изделия, консервы), предметы первой необходимости, одеяла, подушки, постельное белье, полотенца, товары для детей от 0 до 12 месяцев.

Завтра, 23 мая, фестиваль продолжится. В этот день состоится велопарад «Навстречу лету». Принять участие в нём могут все желающие.

С 10:00 до 11:00 пройдет регистрация участников велопробега в сквере Вагоностроителей на площади Конституции. После построения велоколонна начнет движение по Санкт-Петербургскому шоссе, далее – по набережной А. Никитина, Новому мосту, улице Советская до Городского сада. После встречи участников велопарада в Горсаду запланирована спортивно-развлекательная программа.

Подробная информация о фестивале размещена по ссылке https://vk.com/dobro_takprosto.

Пресс-служба Правительства Тверской области