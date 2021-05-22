В Тверской области по проекту «Спорт – норма жизни» построят крытый футбольный манеж

21 мая Губернатор Игорь Руденя провел заседание Президиума Правительства Тверской области. В повестку вошел вопрос о строительстве в Твери крытого футбольного манежа по проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

«Развитие и популяризация спорта – в числе приоритетов, обозначенных Президентом страны Владимиром Путиным, это часть национального проекта. И сегодня спорт может и должен стать образом жизни большинства людей», – считает Игорь Руденя.

Футбольный манеж – объект областной Адресной инвестиционной программы на 2021-2023 годы.

В этом году проведут проектно-изыскательские работы, затем начнут строительство манежа. В 2023 предусмотрен ввод объекта в эксплуатацию.

Манеж построят в Заволжском районе Твери, в микрорайоне «Соминка». В здании будет создан зал с футбольным полем из искусственной травы. В пристроенном 2-хэтажном блоке обустроят залы силовой и общефизической подготовки. Предусмотрены необходимые вспомогательные помещения: душевые, кабинеты врача и тренеров, пункт охраны.

Манеж планируют использовать для тренировочных занятий Спортивной школы олимпийского резерва по футболу, проведения соревнований регионального уровня. Здесь смогут заниматься как профессионалы, так и любители футбола.

Пресс-служба Правительства Тверской области