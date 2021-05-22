В городах воинской славы и доблести Тверской области проведут работы по благоустройству воинских захоронений

В Верхневолжье в городах воинской славы Твери и Ржеве и воинской доблести Зубцове проведут благоустройство воинских захоронений. Финансирование работ из регионального бюджета рассмотрено на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 21 мая провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Тверская область – регион, где бережно относятся к историческому наследию. Ремонт и приведение в хорошее состояние мемориальных комплексов и памятников Великой Отечественной войны – это, прежде всего, показатель уровня нашей культуры, особого отношения к памяти», - считает Игорь Руденя.

В Твери будет проведено благоустройство воинского братского захоронения в посёлке Мигалово на Рябеевском шоссе. В перечень работ включена укладка нового плиточного покрытия, обустройство газонов, уличного освещения, высадка деревьев.

В Ржеве запланировано выполнение второго этапа работ по благоустройству мемориального кладбища Советских воинов.

В Зубцове в план работ включено благоустройство мемориала в Пионерском парке с укладкой брусчатки, установкой бордюрного камня.

Работы на каждом из объектов должны быть выполнены в течение лета.

Пресс-служба Правительства Тверской области