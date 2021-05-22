На финансирование новых мер поддержки леспрома Тверской области направят порядка 189 млн рублей

В Тверской области порядка 189 млн рублей из областного бюджета направят на поддержку инвестиционных проектов в сфере глубокой переработки древесины на территории региона. Вопрос рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 21 мая провёл Губернатор Игорь Руденя.

Средства предусмотрены на реализацию новых региональных мер по стимулированию развития лесопромышленного комплекса, инициированных Губернатором Игорем Руденей. О введении поддержки глава региона сообщил 22 апреля на совещании по развитию деревообрабатывающей промышленности с руководителями предприятий ЛПК в Пено.

С 2021 года компаниям ЛПК будут предоставляться льготные займы на приобретение промышленного оборудования, лесозаготовительной техники, строительство новых зданий и сооружений, а также субсидии из регионального бюджета на возмещение части процентов по кредитам при реализации инвестпроектов, в том числе по приобретению новых зданий, сооружений и коммуникаций, промышленного оборудования.

Игорь Руденя подчеркнул – порядок предоставления поддержки должен быть упрощён, чтобы получение поддержки было максимально удобным для представителей отрасли.

Планируется, что субсидии компаниям ЛПК на возмещение части процентов по кредитам при реализации инвестпроектов будут предоставляться исходя из ключевой ставки Центрального банка России на момент заключения соглашения.

Льготные займы будут предоставляться Фондом развития промышленности под 1,5% годовых и сроком до 5 лет, сумма займа - до 50 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области