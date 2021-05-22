Тверь вошла в топ-10 городов России с лучшим общественным транспортом

Тверь вошла в «десятку» рейтинга городов России по качеству общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте компании SIMETRA, которая специализируется на моделировании транспортных потоков и транспортном планировании.

Тверь заняла в рейтинге 10-е место среди 76-ти крупных городов России, в которых проводилось исследование работы транспортных систем. Рейтинг составлен на основе анализа пяти групп параметров: физической и ценовой доступности для населения, эффективности транспортной сети, комфорта и удобства, а также безопасности и устойчивого развития.

В прошлом году Тверь занимала в рейтинге 47-е место, так как он был составлен на основе данных 2019 года, то есть не учитывал введенную в областном центре и Калининском районе новую модель пассажирских перевозок.

«Завершившийся в 2020-м году маневр по переходу на новую модель организации перевозок в Твери вывел город в топ-10 городов с лучшим общественным транспортом в стране, продемонстрировав рост по всем группам показателей. Наибольшую прибавку получает блок комфорта и удобства пользования: расширился функционал транспортной карты, появилось транспортное приложение, улучшились и характеристики используемого подвижного состава», – отмечается в исследовании компании SIMETRA.

Новая модель пассажирских перевозок, инициированная губернатором Игорем Руденей, начала действовать в Твери и Калининском районе с 3 февраля 2020 года. Регион в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина одним из первых в стране приступил к комплексной модернизации пассажирского транспорта.

При внедрении новой модели акценты сделаны на обновление подвижного состава, удобство маршрутной сети, гарантированный льготный проезд. Сейчас в тверской агломерации действуют 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 единиц подвижного состава.

На следующем этапе новая модель пассажирских перевозок будет внедрена в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях. Планируется, что на этих территориях в июле 2021 года на маршруты выйдут автобусы «Транспорта Верхневолжья». Предполагается выпустить на линии более 110 новых автобусов.

«Будем и далее расширять географию перевозок. Планируем внедрять новую систему в Конаково, Вышнем Волочке и Торжке, повышать качество услуг в этом секторе», – сказал губернатор Игорь Руденя.

Опыт Тверской области по внедрению новой системы пассажирских перевозок масштабируется в регионах России. Для ознакомления с работой «Транспорта Верхневолжья» регион посетили уже представители порядка 30 субъектов страны.