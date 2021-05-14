В Твери на фестивале «Площадь Добра» организуют сбор помощи для семей, в чьих домах произошли пожары

22-23 мая в Твери в Городском саду пройдёт фестиваль благотворительности и волонтерства «Площадь Добра», где можно будет не только отдохнуть, но и сделать доброе дело. Частью события станет работа площадки проекта «Добрый шкаф», где будет организован сбор помощи жителям Тверской области, которые пострадали от бытовых пожаров.

Фестиваль проводится Фондом Твери при поддержке Фонда президентских грантов.

«Волонтёрское движение – это одна из наиболее эффективных форм общественной инициативы, реализации полезных дел, воспитания неравнодушного и ответственного подрастающего поколения», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В качестве помощи будут приниматься продукты длительного хранения (вода, чай, сахар, крупы, макаронные изделия, консервы), предметы первой необходимости, одеяла, подушки, постельное белье, полотенца, товары для детей от 0 до 12 месяцев. Одежду и обувь на фестивале принимать не будут.

На фестивале также можно будет познакомиться с некоммерческими и добровольческими организациями и поддержать их социальные инициативы. Свою деятельность представят руководитель регионального штаба «МыВместе» Юлия Саранова, представители Тверского отделения Красного Креста, благотворительного фонда «Константа», федерации спортивного туризма Тверской области, участники волонтерской роты, инициативной группы по защите животных и других организаций. Кроме того, на «Площади Добра» будет проходить сбор книг для сельских библиотек.

Ещё одним ключевым событием фестиваля станет велопарад «Навстречу лету», который пройдёт в Твери 23 мая. Принять участие в нём могут все желающие. С10:00 до 11:00 пройдет регистрация участников велопробега в сквере Вагоностроителей на площади Конституции. После построения велоколонна начнет движение по Санкт-Петербургскому шоссе, далее – по набережной А. Никитина, Новому мосту, улице Советская до Городского сада. После встречи участников велопарада в Горсаду запланирована спортивно-развлекательная программа.

Подробная информация о фестивале размещена по ссылке https://vk.com/dobro_takprosto.

Пресс-служба Правительства Тверской области