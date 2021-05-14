Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 21 мая 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 76 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 38 870 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 55 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 124 493 человека, за последние сутки – 1132 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 712 496, в том числе за последние сутки их проведено 1900.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 41 406 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 555 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

981 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 13 443

Конаковский район 2998

Ржев 2280

Вышневолоцкий городской округ 2197

Калининский район 1719

Торжок 1632

Кимры 1628

Бологовский район 1049

Нелидовский городской округ 899

Бежецкий район 876

Лихославльский район 847

Осташковский городской округ 843

Старицкий район 841

Кашинский городской округ 833

Калязинский район 812

Торопецкий район 748

Максатихинский район 629

Весьегонский муниципальный округ 626

Западнодвинский муниципальный округ 575

Андреапольский муниципальный округ 530

Торжокский район 502

Кувшиновский район 436

Оленинский муниципальный округ 416

Зубцовский район 398

Рамешковский район 383

Спировский район 361

Ржевский район 329

Сонковский район 297

ЗАТО Озёрный 295

Селижаровский муниципальный округ 275

Кимрский район 267

Фировский район 224

Краснохолмский муниципальный округ 220

Бельский район 207

Лесной муниципальный округ 158

Кесовогорский район 151

Пеновский муниципальный округ 132

Молоковский район 124

Жарковский район 114

Сандовский муниципальный округ 82

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области