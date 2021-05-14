Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 21 мая 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 76 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 38 870 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 55 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 124 493 человека, за последние сутки – 1132 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 712 496, в том числе за последние сутки их проведено 1900.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 41 406 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 555 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
981 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 13 443
Конаковский район 2998
Ржев 2280
Вышневолоцкий городской округ 2197
Калининский район 1719
Торжок 1632
Кимры 1628
Бологовский район 1049
Нелидовский городской округ 899
Бежецкий район 876
Лихославльский район 847
Осташковский городской округ 843
Старицкий район 841
Кашинский городской округ 833
Калязинский район 812
Торопецкий район 748
Максатихинский район 629
Весьегонский муниципальный округ 626
Западнодвинский муниципальный округ 575
Андреапольский муниципальный округ 530
Торжокский район 502
Кувшиновский район 436
Оленинский муниципальный округ 416
Зубцовский район 398
Рамешковский район 383
Спировский район 361
Ржевский район 329
Сонковский район 297
ЗАТО Озёрный 295
Селижаровский муниципальный округ 275
Кимрский район 267
Фировский район 224
Краснохолмский муниципальный округ 220
Бельский район 207
Лесной муниципальный округ 158
Кесовогорский район 151
Пеновский муниципальный округ 132
Молоковский район 124
Жарковский район 114
Сандовский муниципальный округ 82
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области