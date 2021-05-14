ЦЕНТРОБАНК ИНФОРМИРУЕТ

Более 4 тысяч школьников из Тверской области приняли участие во Всероссийской олимпиаде по предпринимательству и финансовой грамотности

Более 800 тыс. школьников из всех регионов России и более 4000 из Тверской области приняли участие в пробном и основном турах онлайн-олимпиады «Юный предприниматель и финансовая грамотность». Соревнование проходило для учеников 1–9-х классов с 13 апреля по 17 мая 2021 года.

Организаторы олимпиады поставили перед собой цель познакомить детей с основами предпринимательского мышления и финансовой грамотности, правильного поведения для защиты от недобросовестных практик и мошенников на финансовом рынке, повысить их интерес к изучению этих тем. Школьники решали задачи, моделирующие реальные жизненные ситуации и бизнес-кейсы, а также тренировались в сравнении и выборе качественных финансовых продуктов и инструментов.

Легче всего юным предпринимателям удались задания, связанные с определением статей семейного бюджета и выбором верной стратегии поведения при столкновении с мошенниками, их решили более 90% участников. Сложнее всего оказалось разобраться с вопросами формирования наиболее выгодной модели сотрудничества при ведении личного блога, – с этим справились 10–20% школьников. Тема повторного использования отслуживших вещей для получения дохода вызвала затруднения у 70% учащихся.

Проект реализован образовательной онлайн-платформой «Учи.ру», Банком России и Ассоциацией развития финансовой грамотности при содействии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и Минэкономразвития России.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, с основами предпринимательской деятельности молодежь необходимо знакомить со школьной скамьи. Это поможет ребятам определиться с будущей профессией, привлечь молодых людей в малый и средний бизнес.

«Онлайн-олимпиады на Учи.ру это не только соревнования, это инструмент обучения и повышения мотивации детей к изучению дисциплин, а также возможность сделать срез знаний. Ориентируясь на итоги олимпиады, родители могут обратить внимание на то, какие темы для их ребенка понятны, а какие вызывают сложности, и поделиться своим опытом и идеями, например, как с выгодой использовать старые или уже ненужные вещи», — отметила Гаянэ Симонян, руководитель департамента разработки олимпиад «Учи.ру».

«Результаты олимпиады станут для нас важным ориентиром для внесения изменений в наши программы повышения финансовой грамотности, планы онлайн-уроков, методические пособия для преподавателей. Первый опыт оказался полезным как для школьников, которые получили новые знания и навыки, так и для самого регулятора, оценившего эффективность своей работы. Мы обязательно продолжим сотрудничество с организаторами олимпиады и всегда открыты для взаимодействия в реализации подобных инициатив», — подчеркнул руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

«Мы надеемся, что полученные на олимпиаде навыки и опыт решения практических задач помогут ребятам в жизни и, возможно, подтолкнут кого-то из них к открытию собственного дела. Предпринимательское мышление гораздо проще формируется у молодого поколения. Дети всегда открыты новым знаниям и не боятся ошибаться, в этом их преимущество перед взрослыми. Отсутствие страха, базовая финансовая грамотность и технологическая подкованность откроют им огромные возможности для самореализации», — обратила внимание генеральный директор АНО “Национальные приоритеты” София Малявина.