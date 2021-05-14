Губернатор Игорь Руденя поздравил с окончанием школы выпускников кадетской роты, для которых прозвучал последний звонок

21 мая у стелы «Город воинской славы» в Твери состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднику «Последний звонок». Его участниками стали одиннадцатиклассники средней школы №16 – ребята из Тверской кадетской роты. Выпускников напутствовал Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Сегодня у вас особенный день. Вы прощаетесь со школой и со знаменем Тверской кадетской роты. Это важное событие, которое останется в вашей памяти и в ваших сердцах на всю жизнь, проходит у стелы «Город воинской славы». Убежден, что каждый из вас в эти минуты по-особому чувствует неразрывную связь поколений. Вам предстоит продолжить дело сынов и дочерей нашего Отечества, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины. Самое главное – смело идите к своей цели, достигайте новых высот», – обратился к кадетам Игорь Руденя.

Губернатор поблагодарил педагогов, родителей, наставников ребят за непростой, но очень важный труд по воспитанию достойных граждан России. «Этот праздник – общий для учителей, родителей и одиннадцатиклассников. 11 лет назад вы пришли в нашу школу. И все это время вместе с вами были учителя, вместе с ними вы прошли долгий путь. Сегодня вы взрослые юноши и девушки, которые стоят на пороге выбора своей профессии. Каким он будет – решать вам», – сказал директор школы №16 Олег Платонов.

Кадеты школы №16 активно участвуют в патриотических и общественно значимых мероприятиях, в реализации волонтёрских, экологических, просветительских проектов. Ребята достойно проявили себя на торжественном прохождении войск во время празднования Дня Победы в Твери, продемонстрировав мастерство и настоящую кадетскую выдержку. Так, Анастасия Шендерук безупречно прошла в парадном строю, несмотря на нештатную ситуацию – во время шествия напротив трибуны с почетными гостями у курсантки с одной ноги слетел ботинок.

Игорь Руденя вручил девушке областную награду – Благодарность Губернатора Тверской области за примерное соблюдение строевой дисциплины, проявленные выдержку и самообладание.

«Когда случилось происшествие в строю, решила, что несмотря ни на что, нужно идти вперед. Я научилась работать в команде, в том числе благодаря учебе в кадетской роте», – поделилась выпускница.

Игорь Руденя вместе с выпускниками возложил цветы к стеле «Тверь-город воинской славы». Затем состоялась церемония прощания со знаменем. Для ребят прозвучал последний школьный звонок.

В этом году «Последние звонки» проводятся 21 и 22 мая в связи с проведением 24 и 25 мая основного государственного экзамена по русскому языку в 9-х классах. Мероприятия проходят в традиционном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Решение принято исходя из эпидситуации в регионе.

Праздничные мероприятия для 11-х классов состоятся в 373 общеобразовательных организациях Тверской области. Для выпускников 9-х классов – в 437 школах региона.

Всего в 2021 году в Верхневолжье школы оканчивают 5594 одиннадцатиклассников и 12 198 девятиклассников. По предварительным данным, медали «За особые успехи в учении» планируется вручить 725 одиннадцатиклассникам.

Пресс-служба Правительства Тверской области