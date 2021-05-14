В Твери открылся прививочный пункт в торговом центре «РИО»

В Тверской области увеличено количество прививочных пунктов, где желающие могут вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Открыть в преддверии летнего сезона дополнительные, доступные для жителей региона кабинеты поручал региональному Минздраву Губернатор Игорь Руденя. Сегодня в Тверской области прививку можно сделать в 54 пунктах, открытых на базе медицинских учреждений и крупных торговых центров.

Один из них открылся сегодня в торговом центре «РИО». Прививочный кабинет работает ежедневно – по будням с 10:00 до 20:00, с перерывом с 14:00 до 15:00, в выходные – с 11:00 до 18:00, без перерывов.

ТЦ «РИО» на площади Гагарина стал третьим общественным местом Твери, где можно сделать прививку. Ранее, вакцинационные пункты были открыты в торговом парке №1 на Октябрьском проспекте и в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина.

Пункты вакцинации открыты также в отдаленных районах Верхневолжья, где раньше жители вакцинировались благодаря выездным бригадам из соседних районов. Так, точки иммунизации открыты в Жарковском, Сонковском, Фировском, Сандовском и других районах, жители которых теперь смогут сделать прививку, не дожидаясь приезда медиков или не выезжая в ЦРБ других муниципалитетов.

Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 124 493 человека – это 86,7 % от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 20 мая, привито 1 132 человека. В федеральный регистр внесена информация о 117 354 вакцинированном гражданине.

Запись на прививку ведется по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области: https://xn--80aeelexi0a.xn--80aaccp4ajwpkgbl4lpb.xn--p1ai/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

На прививку можно записаться и в МФЦ. Сотрудники филиалов также помогут после ее прохождения распечатать сертификат профилактической прививки от COVID-19, который можно оформить на портале Госуслуг.

Пресс-служба Правительства Тверской области