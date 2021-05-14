Юрий и Людмила БУЛГАКОВЫ: ПРИВИТЬСЯ ОТ COVID-19 - ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Мы - жители Конаково, но сейчас на пенсии проживаем в Болгарии. Зимой приезжали в Россию подлечиться и сделать прививки от коронавируса (вакцина Спутник-5). Сделали, все прошло удачно. Хочется добавить, что в Болгарии тоже идет вакцинация, и люди по этому поводу переживают не меньше чем в России. Болгарские соседи часто заглядывают к нам в гости. Мы рассказали им про то, что вакцинировались. Они отвечают, что тоже предпочли бы российскую вакцину!

Не должно быть сомнений, что на сегодняшний день вакцинация - это самый эффективный способ защиты от COVID-19. Какой-то фатальной опасности для человека в вакцине нет. Но, конечно же, решение о вакцинировании каждый принимает сам, посоветовавшись с лечащим врачом. Необходимо учитывать свое общее состояние, имеющиеся заболевания и так далее. При отсутствии противопоказаний и рисков для здоровья вакцинирование формирует даже более мощный иммунитет, чем после пережитого заражения COVID-19.