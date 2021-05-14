Марафон «Новое Знание» стартовал с 5 миллионов просмотров в Интернете

Онлайн-трансляции марафона «Новое Знание» за первый день набрали более 5 млн просмотров. Об этом сообщила пресс-служба организаторов мероприятия.

В день открытия марафона «Новое Знание» перед его участниками выступили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант, кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, блогер Илья Варламов, дизайнер Артемий Лебедев.

Трехдневный марафон «Новое Знание» проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Все мероприятия сопровождаются интернет-трансляцией на сайте – marathon.znanierussia.ru, что позволяет каждому желающему из любой точки мира принять участие в марафоне и получить новые знания.

Напомним, 26 марта на заседании наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей» с участием президента России Владимира Путина победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество «Знание». Глава государства поддержал эту идею, 21 апреля в послании Федеральному собранию он заявил о назревшей актуальности перезапуска общества «Знание» на современной цифровой платформе.

На съезде организации Максим Древаль был избран ее генеральным директором, а председателем председателем наблюдательного совета российского общества «Знание» избран первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Марафон стал отправной точкой для новых форматов работы общества «Знание» как современной высокотехнологичной платформы федерального охвата.

Ранее председатель Тверского регионального отделения Российского общества «Знание», доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой «Психология труда и клиническая психология» психологического факультета Тверского государственного университета Татьяна Жалагина отметила, что перезапуск работы организации с участием политиков и экспертов федерального масштаба «свидетельствует о высочайшем внимании государства к просветительской деятельности, к развитию качественной образовательной среды для людей всех поколений, важной частью которой станут современные цифровые технологии».

Российское общество «Знание» - общественная некоммерческая организация, основная задача которой заключается в просветительской работе. Организация действует с 2016 года.