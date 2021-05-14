Игорь Руденя ответил на актуальные вопросы жителей Верхневолжья в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь

Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь ответил на актуальные для жителей Тверской области вопросы. В числе главных тем – реализация в регионе программы газификации, ход прививочной кампании против коронавирусной инфекции и другое.

Глава региона поделился впечатлениями от рабочей поездки в Калязин, который он посещал сегодня, 20 мая. В частности, было проведено совещание, посвященное реставрации знаменитой колокольни Николаевского собора.

«Ремонт будет завершен до конца текущего года. Колокольня будет представлена жителям и гостям города в завершение туристического летнего сезона», – отметил Игорь Руденя.

Реставрационные работы начались на колокольне в этом году – предусмотрено усиление фундамента и стен колокольни, реставрация кирпичной кладки, фасадов, кровли, перекрытий и лестницы. В ходе работ будет выполнена художественная подсветка, установлена автоматизированная система управления колоколами, сделана смотровая площадка, предусмотрены возможности для размещения экспозиций.

Кроме того, во время рабочей поездки Губернатор провел встречу с жителями города, по итогам которой глава региона дал ряд поручений.

«Принято решение об увеличении объема дорожных работ и газификации в Калязинском районе, проведении комплексного ремонта местной школы. Мы планировали провести ремонт Калязинской ЦРБ, но пришли к выводу, что со следующего года начнем строительство нового здания. Еще одно решение, которые было принято во время рабочей поездки – строительство бассейна на территории Калязина», – обозначил Губернатор.

Помимо этого, в Калязине глава региона принял участие в зарыблении Волги.

«В этом году мы планируем выпустить порядка 5 миллионов молоди. У нас очень много рыбаков, любителей природы, которые смогут видеть, как в Волге увеличивается популяция ценных пород рыбы. Это очень длительный процесс, основу которого мы закладываем прямо сейчас», – сказал глава региона.

В течение последних 5 лет в Тверской области проводится системная работа по восстановлению в Волге популяции ценных видов рыб – стерляди, сазана, толстолобика, чёрного амура, щуки. Ежегодно зарыбление осуществляется на 9 водных объектах региона. С 2016 по 2020 годы в естественную среду обитания было выпущено более 23 млн молоди различных видов рыб. По этому показателю Верхневолжье занимает первое место среди регионов Центрального федерального округа.

В прямом эфире Губернатор рассказал о том, что на территории бывшего троллейбусного парка на набережной реки Лазури в Твери планируется реализовать проект мультимедийного парка «Россия – Моя история». Он представляет собой современный комплекс, в котором с помощью новых технологий отражена история нашей страны с древнейших времён до наших дней.

«Это очень интересный проект. Планируем, что там будут созданы несколько мультимедийных тематических зон – это история России, Тверской области, отдельных муниципалитетов нашего региона», - поделился Игорь Руденя.

В дальнейшем на этой площадке планируется создать региональный молодёжный кластер, где будут размещены офисы волонтёрских и патриотических общественных организаций, проектный офис и образовательный центр волонтёрского движения «Мы Вместе», открытые пространства для отдыха и занятий спортом, многофункциональный зал для проведения социально значимых и культурных мероприятий.

Одной из самых популярных тем прямых эфиров с Губернатором является газификация региона.

«По инициативе партии «Единая Россия» в Государственную Думу внесен законопроект, который предусматривает бесплатное подведение газа до границ домовладений. После принятия документа работа будет вестись комплексно, в том числе и в отношении газификации социально значимых объектов – школ, детский садов, ФАПов, больниц, сельских клубов региона», – рассказал Игорь Руденя.

Реализация программы газификации Верхневолжья в 2021 году уже началась – в настоящее время ведутся работы по строительству нескольких внутрипоселковых и межпоселковых газопроводов. В том числе в Молоковском, Краснохолмском муниципальных округах и Жарковском районах, куда газ придёт впервые.

Вакцинация населения от коронавирусной инфекции также была затронута в ходе прямого эфира. Губернатор сообщил, что сделал повторную прививку против коронавируса, так как с момента первой вакцинации прошло уже больше полугода.

«Я призываю всех сделать прививку. Если человек общается с носителями инфекции, то в случае заражения болезнь будет протекать намного легче, с меньшими последствиями и гораздо быстрее по времени благодаря прививке», – прокомментировал Игорь Руденя.

В Тверской области на сегодняшний день прививку сделали 20,6% населения, подлежащего вакцинации. Всего это 123 361 человек.

Еще одной темой разговора стало подведение итогов прошедшего отопительного сезона и подготовка к новому осенне-зимнему периоду, которая стартовала уже в мае. В 2021 году запланирован капитальный ремонт на 20 объектах теплоэнергетического комплекса в 15 муниципальных образованиях региона.

Речь в эфире зашла и о проведении в школах последних звонков. Губернатор заверил выпускников, что торжественные мероприятия для них пройдут в очном формате, но со строгим соблюдением мер безопасности.

«Я хочу пожелать одиннадцатиклассникам хорошего празднования последнего звонка, успешной сдачи выпускных экзаменов. Также хочу поздравить родителей и учителей со скорым окончанием учебного года», – сказал глава региона.

Во время прямого эфира глава региона ответил на вопросы о трудоустройстве школьников во время летних каникул, работе загородных лагерей и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области