Около 5 тысяч подростков смогут трудоустроиться на предприятия Тверской области этим летом

Занятость подростков в каникулы, подготовка к летней оздоровительной кампании в Верхневолжье – эти темы прозвучали сегодня в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь с участием Губернатора Игоря Рудени.

«В этом году планируем обеспечить около 5 тысяч рабочих мест для молодежи, порядка 40% из них будут во внебюджетной сфере. Кроме того, в бюджете заложены средства на выплату компенсаций работодателям, которые берут летом ребят на работу», – сообщил Игорь Руденя.

Свои вакансии для подростков представили более 330 организаций региона. Это предприятия обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, торговли, а также учреждения образования, культуры, спорта, администрации муниципальных образований, которые задействуют ребят в работах по благоустройству территорий.

Благодаря механизму компенсации части затрат работодателей в прошлом году было трудоустроено около 2,5 тысячи подростков. Тогда этой мерой поддержки воспользовались 232 предприятия – свыше 50% от общего количества работодателей. В 2021 году увеличено финансирование данной субсидии до 6,6 млн рублей.

По вопросу трудоустройства подросткам и их родителям следует обращаться в Центр занятости населения по месту регистрации. Подробная информация о вакансиях для подростков, особенностях их оформления на временную работу размещена на интерактивном портале службы занятости населения Тверской области www.trudzan.tverreg.ru в разделе «Трудовое лето».

При подготовке к летней оздоровительной кампании в этом году регион ориентирован на три ключевых критерия: это качество, безопасность и доступность.

В летние каникулы в регионе откроется 21 загородный оздоровительный лагерь. К работе таких учреждений выдвигается ряд требований Роспотребнадзора. Это наполняемость не более 75%, а также обязательное обследование на коронавирусную инфекцию работников. Штат комплектуют из тех, кто прошел вакцинацию.

Будут вестись дезинфекция помещений, постоянная термометрия всех проживающих в лагерях, обязательно использование работниками средств индивидуальной защиты. Круглосуточно в учреждениях будут находиться дежурные медики. Также введён запрет на нахождение посторонних лиц в лагерях.

Стоимость путёвки в муниципальные оздоровительные лагеря Тверской области для работников бюджетной сферы в этом году не превысит 9 900 рублей. Кроме того, бесплатными путёвками будет обеспечено более 13 тысяч детей в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

Помимо загородных лагерей при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований будут работать более 600 разных организаций для отдыха детей. В том числе это пришкольные лагеря.

В целом различными формами летнего отдыха в тверском регионе будет охвачено почти 53 тысячи детей.

Минобразования Тверской области поставлена задача разработать интересные и содержательные программы пребывания детей в лагерях.

Пресс-служба Правительства Тверской области