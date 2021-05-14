КОГДА МЫ ВМЕСТЕ - МЫ СИЛЬНЫ

14 мая Конаковский район посетила Юлия Саранова, руководитель регионального штаба помощи «Мы вместе».

Волонтерский региональный штаб «Мы вместе» для помощи маломобильным и пожилым людям в период распространения коронавирусной инфекции заработал в Тверской области прошлой весной. Сказать, что их помощь решала многое – это ничего не сказать. В самые трудные месяцы пандемии, когда вся жизнь практически замерла, волонтеры оказались почти единственными, кто смог оказать помощь «широкого спектра» ветеранам и инвалидам: покупка и привоз лекарственных средств и продуктов, помощь продуктовыми наборами и вещами, приобретенными на спонсорские средства, и многое другое. На территории Конаковского района волонтеры штаба развили бурную деятельность. Неоценимую помощь в работе обеспечили организаторы работы – отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района и исполнители - волонтеры и специалисты центра молодежной политики «Иволга». Поездка лидера тверских волонтеров началась со встречи с общественностью, которая проходила в актовом зале администрации Конаковского района. Зал был заполнен практически целиком: на встречу пришли активисты волонтерских общественных движений, специалисты по молодежной политике, главы поселений, педагоги, представители средств массовой информации.

Это первый такой визит Юлии Сарановой в наш район, и представил ее глава Конаковского района Олег Лобановский. Он отметил неоценимую помощь волонтеров штаба «Мы вместе» и предоставил слово Юлии Сарановой.

Юлия рассказала о том, как работали и работают волонтеры в наше «коронавирусное» время, оказывая поддержку нуждающимся в ней. Это вещевая и продуктовая помощь, сотрудничество в этом направлении с органами соцподдержки, работа со спонсорами.

На встрече также обсуждалась возможность создания центра «Мы вместе» в Конаковском районе. Активисты волонтерских организаций Конаковского района предложили Юлии Сарановой и штабу «Мы вместе» сотрудничество, а также, пользуясь случаем, попросили помощи для осуществления своей работы на местах.

На встрече про свою работу рассказала руководитель конаковского поискового отряда «Лиза Алерт» Елизавета Бородина, руководитель общественной организации помощи инвалидам ТРООИ «Добрые дела» Евгений Антонов и другие лидеры общественности. Закончилась встреча ответами на многочисленные вопросы уже в более неформальной обстановке. После встречи Юлия Саранова посетила детское отделение Конаковской ЦРБ. Там она осмотрела помещения, а главный врач Дмитрий Орлов рассказал о том, что необходимо. Так, уже давно назрел ремонт кровли площадью порядка 1000 квадратных метров. Юлия Саранова от штаба помощи «Мы вместе» вручила медикам несколько коробок с полезными вещами для работы и обещала помочь с решением вопроса о ремонте на вышестоящих уровнях.

Следующим пунктом стал районный ДК «Современник», где как раз очень кстати проходил благотворительный концерт «Пасхальная радость в каждое сердце, в каждый дом», организованный отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания Конаковского района» и службой церковной благотворительности и социального служения Конаковского благочиния с участием творческих коллективов ДК «Современник».

Перед началом концерта Юлия Саранова и глава района Олег Лобановский посетили авторскую выставку руководителя ЗОЖ «Обаяние» Е.А.Трифоновой и пообщались с мастерицей.

В начале концерта перед зрителями выступил Благочинный Конаковского округа протоиерей Петр Дубяго. Олег Лобановский и Юлия Саранова тоже вышли поприветствовать зрителей, лидер тверских волонтеров еще раз уже зрителям «Современника» кратко рассказала о своей работе. А затем начался концерт.

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Подводя итоги, глава Конаковского района Олег Лобановский отметил, что дела, которые делают единомышленники вместе с Юлией Сарановой, – это то, без чего со многими жизненными ситуациями обществу просто не справиться. Это очень ценная помощь к тому, что в рамках своих полномочий делают и муниципальные, и государственные органы власти. Поэтому молодежь, которая еще не охвачена волонтерским движением, должна понимать, что, приходя на помощь пожилым, инвалидам, всем, кому требуется помощь, она помогает улучшать жизнь общества в целом и делает себе задел на перспективу. Все мы рано или поздно станем пожилыми, и если сегодня эта уже созданная система будет наполнена все новыми добровольцами и четко отстроено взаимодействие на всех уровнях, то она на долгие десятилетия поможет в обеспечении качества жизни очень многих людей, в том числе и тех, кто сегодня молод и полон сил.

Юлия Саранова сказала, что жители г. Конаково и Конаковского района ей очень понравились, и, несмотря на большой опыт публичных выступлений, у нас она почему-то волновалась. Но затем с волнением справилась, в целом общение получилось очень теплым и главное – продуктивным. Многое из того, о чем говорили и на встрече, и во время остального визита, будет воплощено в жизнь. Как говорится, удачи!

Максим МАЛАХОВ.

Фото автора.