САМЫЙ МИЛЫЙ ПАРАД

В городе Конаково состоялся парад малышковых войск, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в традиционном смотре-конкурсе приняли участие воспитанники восьми детских садов города Конаково.

На торжественном открытии присутствовали заместитель главы администрации Конаковского района по развитию территории Александр Слепышев, заместитель главы администрации Конаковского района Аггюль Бородина, начальник управления образования Конаковского района Михаил Кожехов, исполняющий обязанности отдела молодёжной политики, культуры и спорта Людмила Шапкина, временно исполняющий полномочия главы г. Конаково Дмитрий Сальников, заместитель главы администрации Лариса Владимирова, депутаты Совета депутатов г. Конаково Андрей Семёнов и Андрей Низовой, режиссёр народного театра «Авось-КА» ГДК им. Воровского Алёна Колесникова.

Александр Слепышев поздравил всех земляков с Днём Победы. Он отметил, что конаковский парад не такой большой, как на Красной площади, но для местных жителей не менее значим.

- Это наши дети, наше будущее. Глядя на такой милый строй, я понимаю, что это олицетворение того, что оружие может быть мирным. Поздравляю с праздником творчества, праздником памяти. Желаю успехов всем актёрам. Помните историю, будьте настоящими патриотами своей Родины.

От имени администрации и Совета депутатов г. Конаково Дмитрий Сальников поблагодарил педагогов и родителей за тот труд, который лёг в основу праздничного мероприятия. Дети вместе со взрослыми учатся любить свою Родину, чтить память тех, кто подарил народу мирное небо над головой.

После ярких выступлений пехотинцев, десантников, юных лётчиц и танкистов, театрализованных постановок, своеобразного «Бессмертного полка» члены жюри подвели итоги смотра-конкурса. В этом году обладателями гран-при стали воспитанники детского сада № 2 г. Конаково. Первые места были распределены между садами № 7, 10 и 14. Медалями за второе место наградили воспитанников детских садов № 11 и 12, а на третьем месте - детские сады № 3 и 6.

Помимо наградной атрибутики, все выступавшие получили сладкие подарки.

Анна РИХМАЙЕР.

инте