«ОТВАЖНЫЕ» И «ЛОВКИЕ»

14 мая на базе средней школы № 8 г. Конаково прошли ежегодные районные соревнования «Школа безопасности-2021». Этим соревнованиям более 20 лет, они проводятся среди всех школ района для закрепления знаний на практике по предмету ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности). Кроме того, они профориентированы на пожарно-спасательные профессии.

В начале соревнований команды учащихся 6 - 10 классов конаковских средних школ №№ 1, 7, 8 и школы д. Вахонино получили маршрутные листы и прошли пять этапов: пожарно-прикладной спорт, пожарно-спасательный, тестирование по ОБЖ, прохождение полосы препятствий, «Внимание, газы!». Участники «тушили пожар», надевали противогазы и боевую одежду, проходили «полосу препятствий», накладывали шину «пострадавшим». Команда средней школы № 1 г. Конаково отважно бросилась «тушить пожар», не зря ребята назвали себя «Отважными», а команда «Ловкие» из школы № 7 – ловко проходила полосу препятствий.

Перед началом соревнований с приветственным словом перед учащимися выступила руководитель «Школы безопасности», заведующая отделом мониторинга и организационной работы управления образования администрации Конаковского района Людмила Гурьянова. Судьями стали преподаватели физкультуры и заместитель директора центра молодежной политики «Иволга» Елена Смирнова.

В результате прохождения всех этапов призовые места распределились так: 1 место - МБОУ СОШ № 7 г. Конаково, 2 место - МБОУ СОШ № 8 г. Конаково, 3 место - МБОУ СОШ № 1 г. Конаково имени Дениса Стребина.

Лучшей командой на этапе пожарно-спасательный и пожарно-прикладной спорт стала команда МБОУ СОШ № 8 г. Конаково. На этапе пожарно-прикладной спорт лучшие личные результаты у юношей: 1 место - Александр Судариков (СОШ № 8), 2 место - Николай Пилюгаев (СОШ № 7), 3 место - Никита Гусев (СОШ № 1). У девушек: 1 место - Александра Васильева (СОШ № 8), 2 место - Виолетта Менькина (СОШ № 7), 3 место - Анастасия Поспелова (СОШ д. Вахонино). Победителей наградили личными грамотами управления образования администрации Конаковского района.

Людмила КИКАЛО.

Фото автора.