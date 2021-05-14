Конаковский район присоединился к акции «День без сетей»

Для участия во всероссийской экологической акции на воды Иваньковского водохранилища 14 мая вышли инспектора рыбоохраны, Гостехнадзора и ГИМС, представители общественных организаций и СМИ.

Подобные мероприятия прошли с 10 по 16 мая по всей России, направлены они на изъятие из водных объектов брошенных, бесхозных, незаконно установленных орудий лова. Основная цель мероприятия - привлечь внимание общественности к необходимости бережного отношения к природным богатствам, повысить экологическую ответственность граждан, в первую очередь, молодежи.

Площадь Иваньковского водохранилища составляет 316 квадратных километров, и на всей его территории запрещён сетевой лов. Тем не менее, многие жители и гости Конаковского района запрет игнорируют. В майские дни установку сетей и вовсе можно считать преступлением против природы: в нерестовый период из-за таких ловушек погибает не только рыба, но и её потомство.

Как отметил старший госинспектор Отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Тверской области Юрий Белов, водохранилище находится на особом контроле, и инспектора рыбоохраны ежедневно патрулируют водоёмы. Они вылавливают бесхозные сети, а также пресекают рыбную ловлю с лодок, которая также запрещена во время нереста.

14 мая во время акции «День без сетей» понаблюдать за тем, как проходят трудовые будни сотрудников рыбоохраны, смогли и журналисты. Во время патрулирования удалось снять несколько бесхозных сетей, в которых оказалась живая рыба, которую инспектора бережно освободили из сетей и выпустили в воду. Встречаются и давно брошенные сети, которые наносят особый вред, поскольку разлагающаяся рыба отравляет воду.

Хотим напомнить, что нарушение правил рыболовства влечёт за собой привлечение по статье Административного кодекса и грозит штрафом от 2000 до 5000 рублей. Сотрудники рыбоохраны призывают жителей Конаковского района не оставаться равнодушными к подобным нарушениям и незамедлительно сообщать о незаконной ловле или обнаруженных сетях инспекторам рыбоохраны по телефону +79858814526.

Анна РИХМАЙЕР

Фото автора.