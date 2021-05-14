«КОНАКОВСКИЕ ОГНИ» - В 49-Й РАЗ!

Казалось, не так давно начались отборочные туры районного муниципального фестиваля искусств «Конаковские огни-2021», когда на сценических площадках городских и сельских поселений района выступали лучшие силы поселковых и сельских досуговых центров и домов культуры. И вот уже - финал.

К нему готовились. Его ждали. И 15 мая на сцене районного Дворца культуры «Современник» состоялся заключительный концерт лауреатов «Конаковских огней-2021». Перед концертом в фойе Дворца культуры зрителям была представлена авторская выставка вязаных изделий лауреата фестиваля, руководителя студии декоративно-прикладного творчества ЗОЖ «Обаяние» Екатерины Трифоновой. Перед началом концерта модели из ЗОЖ «Обаяние» и их юные помощницы провели дефиле вязаных изделий одежды. Были там и платья, и костюмы, и легкие накидки - показали всю личную коллекцию мастерицы, экспонаты которой она сделала своими руками.

Перед началом концертных номеров на сцену вышел заместитель главы администрации Конаковского района по развитию территории Александр СЛЕПЫШЕВ. Он отметил, что в этом году фестиваль проходит уже в сорок девятый раз, в следующем году у него - юбилей.

- «Конаковские огни» - это наши традиции, этот фестиваль старше, чем многие из нас, кто находится сегодня в этом зале. Я сам, будучи ребенком, принимал участие в нем и так же, как и сегодняшние юные артисты, стоял вот на этой самой сцене, – сказал Александр Викторович.

В концертной программе участвовали 23 победителя отборочного тура – коллективы и солисты, выступающие в жанрах хореографии, вокала, художественного чтения. В общей сложности, более 100 юных и взрослых исполнителей из 10 культурно-досуговых учреждений района. Все они награждены дипломами за участие в заключительном концерте.

Перечислим участников. Начался концерт с обладателей гран-при фестиваля 2019 года, образцового хореографического коллектива «Fashion» из села Городня под руководством Е. Хохловой. Вокальные ансамбли представляли «Русская душа» под руководством Е. Дудиновой, «Услада» из Юрьево-Девичьевского СДК под руководством Е. Спириной и «Фантазия Плюс» из Дмитровой Горы (руководитель Н. Юдина).

Танцевальный жанр представили: хореографический коллектив «Наш стиль» Л. Сосуновой, хореографический ансамбль «Браво» из Вахонинского СДК (руководитель И. Коробова), хореографический ансамбль «Ритм» Н. Капитановой и, конечно же, театр танца «Дебют» Л. Мухиной.

Очередной поток восхищения вызвала юная чечеточница Милана Мусякаева (наставник Н. Капитанова). А шоу-группа «Радуга» (Новозавидовский ДК, руководитель Е. Никифорова) показала на сцене дефиле костюмов «Русский стиль».

Порадовали солисты. Это, прежде всего, солист Селиховского СДК Борис Кейля, Дарья Дейнега (вокальный ансамбль «Карамельки», д. Мокшино, руководитель Н. Смирнова), Валерий Жугару (ансамбль гармонистов и частушечников «Завалинка» под руководством Р.Н.Смирновой), Дмитрий Юдин (Дмитровогорский СДК, руководитель Н. Юдина), Анатолий Беркис (Новозавидовский ДК) и Наталья Пешкичева (Юрьево-Девичьевский ДЦ).

Выступали чтецы Сережа Октябрьский (образцовый детский театр «Теремок» Ольги Бардаковой), Вика Колосова (Радченковский ДК, руководитель Е. Клементьева) и Артем Царев (Вахонинский СДК, руководитель В.Горюнова).

Абсолютный победитель фестиваля был определен из числа сельских учреждений культуры по итогам концертов отборочного тура. В этом году победителем стал коллектив Дмитровогорского СДК, собравший наибольшее количество лауреатских дипломов. В завершение фестиваля заместитель главы администрации Конаковского района Александр Слепышев вручил директору Дмитровогорского СДК Михаилу Семенову диплом гран-при и сертификат на получение главного приза – вокальной радиосистемы с двумя микрофонами. Прекрасный приз за творческий труд сельских артистов!

Подготовил Максим

Малахов. Фото автора.