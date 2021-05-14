К ДНЮ СЕМЬИ

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Международный день семьи отмечался в мире 15 мая. Этот праздник провозглашен генеральной ассамблеей Организации объединенных наций в 1993 году. К этому замечательному дню в Юрьево-Девичьевской сельской библиотеки была оформлена книжная выставка «Семья на страницах литературных героев».
В мастерской Волшебников творились чудеса. Ребята не только делали аппликации своего семейного дома, но и рисовали портреты своей семьи, а слова, которые царят в этом доме, дети подбирали сами.
Е. Спирина.
Фото автора.