К ДНЮ СЕМЬИ

posted by admin on пт, 05/21/2021 - 08:31


Международный день семьи отмечался в мире 15 мая. Этот праздник провозглашен генеральной ассамблеей Организации объединенных наций в 1993 году. К этому замечательному дню в Юрьево-Девичьевской сельской библиотеки была оформлена книжная выставка «Семья на страницах литературных героев». 
В мастерской Волшебников творились чудеса. Ребята не только делали аппликации своего семейного дома, но и рисовали портреты своей семьи, а слова, которые царят в этом доме, дети подбирали сами. 
Е. Спирина. 
Фото автора.

 

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