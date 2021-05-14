НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ



Дарья ВОЛКОВА, участница театральной студии «Компот» (руководители О. Гулеева и С. Кустова) стала обладательницей гран-при областного конкурса чтецов «Александр Невский – великое имя России». Диплом присужден в возрастной категории 9 - 13 лет.

Конаковская мастерица Светлана Потычкина приняла участие во всероссийском конкурсе «Весенний перезвон-2021» в номинации «Пасхальная роспись по дереву» и стала лауреатом 2 степени. Она преподаватель МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева», руководитель студий «Роспись по дереву», «Великолепная лепка», «Керамика» (роспись), не раз побеждала в различных конкурсах.