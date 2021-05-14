ХОРИСТЫ – НА СТОРОНЕ ДОБРА



Вопрос: кто может из обычного ежегодного отчетного концерта сотворить настоящую экшн-сказку со спецэффектами? Ответ: супруги Вадим и Наталья Махновские со своими талантливыми воспитанниками из хоровой школы мальчиков и юношей г. Конаково (ХШМиЮ).

Очередной «отчетник» Конаковской ХШМиЮ благодаря созидательному творчеству педагогов и искрометной режиссуре Натальи Махновской блестяще показан в формате сказочного спектакля «Солнечный зайчик в стране великанов».

Нехитрый сюжет реализован при помощи могучего творческого потенциала хоровой школы. Роль Зайчика исполнял Глеб Хмель, Мальчика – Всеволод Гуренко, Солнце сыграла Елизавета Пилюгаева, а Великанами по очереди были Петр Зотов и Егор Леонов.

В некой сказочной стране населяющим ее великанам невзлюбилось Солнце. И задумали они в отношении него и всех детей много нехорошего. На защиту Солнышка-мамы и добра в целом выступил храбрый Солнечный зайчик. Но в одиночку непросто справиться со злом. И на помощь к нему приходит Мальчик. А Великаны, которых было ровно три, пытались всех запугать, ходили не только по сцене, но и спускались в зал. Страшновато было даже взрослым зрителям! Но добро всегда побеждает зло: вредителей изжили, а творческие коллективы в честь победы исполнили свои самые лучшие номера.

Как всегда, отчетный концерт начался с выступлений самых крошечных артистов. Это хоры «Капельки» и «Зернышки» под руководством Е. Астровской. Затем выступали хористы постарше. Это хор «Светлячки» (руководитель Н. Петрова и «Колокольчик» (руководитель Т. Преображенская).

Более «солидно» держался на сцене хор «Первоклассники», которым руководит Е. Агалакова. Солисты хора - Макар Демидов, Артем Кочнев, Михаил Пронин и Петр Злобин, соло на колокольчике - Макар Авдонин. Затем выступили младший и старший хоры ХШМиЮ, которыми руководит Ю. Грязнова. Концертмейстеры всех вышеперечисленных хоров - Т. Темерова, О. Ешкова, Е. Тюхтенева, Е. Тарасова.

Порадовали и инструменталисты. Здесь «первой ласточкой» стал Тимофей Агарков (преподаватель Г. Королева), который исполнил номер на флейте. Много шума в зале наделал знаменитый «Шумовой оркестр» (руководитель Т. Черноусова). И уж совсем мощно выступил оркестр народных инструментов под руководством М. Котовой. Инструментальный ансамбль «Кватро+» исполнил рок-н -ролл, и бас-гитарист ансамбля сыграл там не последнюю роль.

Затем хоровую часть концерта возобновили парни старшего возраста. Концертный хор под руководством Натальи Махновской спел знаменитую «Риориту», юношеский хор под руководством Вадима Махновского исполнил сразу три песни. А уж в конце всей своей мощью грянул концертный хор мальчиков и юношей.

Концерт закончился композицией «Христос Воскресе!», и ее подпевал весь зал. Остается добавить, что автором спектакля традиционно является Наталья Махновская, музыкальным редактором – Владимир Елисеев, в роли мастера кукол, изготовившего ростовых гигантов высотой в два с половиной человеческих роста, – заведующая хозяйственной частью ХШМиЮ Оксана Лыскова.

Большое спасибо руководителю ХШМиЮ отцу Вадиму Махновскому за то, что его школа в очередной раз показала высокий профессионализм: представление прошло с четкостью часового механизма, музыка же была, как всегда, бесподобна! Не зря на работу этой школы районный бюджет ежегодно тратит значительные средства. Такую культурную жемчужину Конаковского района надо беречь и поддерживать.

Максим МАЛАХОВ.

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