РАДОСТЬ В ПАСХАЛЬНЫЕ ДНИ

14 мая районном ДК «Современник» прошёл благотворительный концерт «Пасхальная радость - в каждое сердце, в каждый дом», который социальная служба Конаковского благочиния организовала совместно с отделом молодёжной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района, коллектива ДК «Современник» и государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Конаковского района.

Он стал завершением акции «Пасхальная радость – в каждое сердце и в каждый дом» по сбору продуктов и пожертвований для социально незащищённых слоёв населения, которая прошла с 12 апреля по 12 мая на территории Конаковского района по благословению Благочинного Конаковского округа протоирея Петра Дубяго.

Праздник Пасхи – это праздник из праздников и торжество из торжеств. Во всех храмах Конаковского благочиния прошли пасхальные мероприятия, на которых многим людям и семьям были вручены подарки и продуктовые наборы. Священники посетили своих больных прихожан, поделились пасхальной радостью и подарками.

В начале концерта перед зрителями выступил Благочинный Конаковского округа протоиерей Петр Дубяго. Поприветствовали зрителей глава Конаковского района Олег Лобановский и руководитель регионального штаба помощи «Мы вместе» Юлия Саранова (об этом более подробно в материале на 4-й стр.). Выступавшие особо подчеркнули важность таких мероприятий.

Почти 70 участников концерта: коллективы, вокалисты, чтецы, танцоры, семьи, пианисты из г. Конаково, с. Свердлово, д. Мокшино, с. Дмитрова Гора, ДК им. Воровского г. Конаково, ученики школы № 1 г. Конаково постарались донести до слушателей радость Пасхи, Христова Воскресения.

Во время концерта духовные песнопения сменялись русскими народными песнями, пасхальными постановками и стихами о Воскресении. Иерей Сергий Гонцов, помощник Благочинного по социальной работе зачитал отрывок Евангелия от Матвея. Особо хочется отметить выступление 12-летнего Ивана Жулинского. Он исполнял на рояле произведения «Камаринская» и «Марш деревянных солдатиков». Все выступления участников были очень интересны и поучительны, трудно передать пасхальную атмосферу концерта - его нужно смотреть и слушать. В завершение концерта Благочинный протоиерей Пётр Дубяго вручил благодарственные грамоты участникам праздника.

Также в фойе ДК «Современник» организаторами раздавались продуктовые наборы, которые были собраны социальной службой благочиния для многодетных семей. Для одиноких пожилых людей переданы 15 наборов, которые сотрудники ГБУ «КЦСОН Конаковского района» в ближайшие дни раз- везут адресатам. Всего собрано 25 наборов продуктов общим весом 195 килограммов. На всех приходах благочиния к Пасхе оказана помощь нуждающимся семьям, одиноким и больным людям.

Такое взаимодействие в районе отделов социальной службы и церкви дает возможность делать добро людям, нести пасхальную радость людям, радовать их сердца и души словами «Христос Воскресе» в течение пасхальных недель Пасхи.

Редакция благодарит за предоставленную информацию иерея Сергия Гонцова.

Фото: М. Малахов.