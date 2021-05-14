26 мая – День российского предпринимательства

Уважаемые предприниматели Тверской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российского предпринимательства!

На тверской земле предпринимательство имеет богатую историю. Столетия назад жители Верхневолжья заложили традиции успешной экономической и меценатской деятельности. Купцы Аваевы, Савины, Светогоровы, Яньковские-Русины, промышленники Морозовы, Рябушинские, Никифоровы, Кузнецовы, Столяровы и многие другие внесли большой вклад в развитие Верхневолжья и всей России.

Сегодня предприниматели Тверской области продолжают эти традиции. В прошедшем году в непростых условиях представители бизнес-сообщества продемонстрировали высокую ответственность, профессионализм и заботу о людях, сохранили предприятия и рабочие места, обеспечили рост в ряде отраслей, реализацию важных социальных и инфраструктурных проектов.

Уважаемые предприниматели Верхневолжья! Благодарю вас за труд, важный для нашего региона и всей страны.

Желаю вам новых успехов и реализации намеченных планов!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые жители Конаковского района!

Уважаемые предприниматели!

Поздравляем вас с Днем российского предпринимательства!

Это профессиональный праздник инициативных, энергичных и талантливых людей, которые смогли организовать и развить собственное дело. Предприниматели – это самая деятельная часть населения, свою энергию и талант направившая на создание и преумножение национального богатства. Мы благодарны предпринимателям, которые ведут дело на конаковской земле, активно участвуют в решении социальных проблем, вкладывают свой опыт и созидательную энергию в развитие района. Мы развиваем формы взаимодействия бизнеса и власти и считаем поддержку предприимчивых людей, сумевших создать свое дело, приоритетным направлением в работе администрации района.

Уважаемые предприниматели! Желаем вам нестандартных решений, новых проектов, удачи и процветания! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных,

глава Конаковского района

О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ - ЗНАЧИТ СИЛЬНЫЙ

Предпринимательство спасло Россию. Кто не помнит эту фразу из 90-х? На самом деле, действительно, только свободный (и довольно дикий на тот момент) рынок смог накормить страну в буквальном смысле. Слишком тяжелая и запущенная была ситуация. Но голод не наступил. Магазины наполнились, жаль, денег на первый момент у большинства россиян в карманах было не густо.

Сегодня, когда граждане Российской Федерации давно уже «обросли жирком», когда на самое необходимое хватает всем, а многим – еще и «на побаловать себя», предпринимательство, особенно на местном уровне, как таковое испытывает немало трудностей. Наступила эпоха потребления, рулят торговые сети, крупные корпорации и холдинги. Как выживает в это непростое время тот самый рядовой предприниматель, начинавший в свое время с развалов на рынках и с палаток на оживленных перекрестках?

Елена БУЛЫГА известна многим не только как успешный, хотя и не очень крупный бизнесмен. Она активно занимается общественной деятельностью, является активным членом Совета предпринимателей при администрации Конаковского района», является автором социального проекта «Золотой фонд Конаковского района» (ссылка на проект в соцсети «В Контакте»: https://vk.com/public190661838). Она рассказывает:

- Наши предприниматели являются общественными деятелями, волонтерами, депутатами, благотворителями. А самое главное - людьми неравнодушными. Так, Юрий Ефимович Шеляпин дарит квартиры ветеранам, Марк Каганский помогает в обустройстве больницы, Владимир Худяков, Дмитрий Абрамов, Владимир Тютин и другие предприниматели оказывают посильную помощь нуждающимся. Наши предприниматели передают эстафетную палочку подрастающему поколению. Например, Валерий Солонбеков, организовав проект по возрождению художественного промысла с 200-летней историей «Конаковский фаянс» с командой профессионалов, обучает профессиям живописца, художника-керамиста, модельщика.

Интересно, что и предприниматели прошлого имеют влияние на настоящее. Николай Васильевич Верещагин, который стал родоначальником сыроварения и маслоделия в России, благодаря своему труду и упорству, он организовал молочную индустрию, создав серьезную базу в виде школ сыроварения и маслоделия. Именно в городе Конаково в 1866 году изготовили первый в стране голландский сыр. В планах создание музея сыра, конаковские сыры - это один из брендов района. А благодаря участию в выставках, мы знаем, что наша продукция имеет высокий уровень качества.

От успеха предпринимателя многое зависит. Успешный бизнес - это польза для всех: люди получают достойный продукт или услугу, государство - налоги, которые идут на улучшение качества жизни населения, предприниматель и его команда - доход и мотивацию! Конаковский район занимает уверенное второе место в регионе по количеству субъектов предпринимательской деятельности.

Глава Конаковского района Олег Владимирович Лобановский всегда подчеркивает: «Поддержка предпринимательства - дорога двухсторонняя». С 2016 года в администрации Конаковского района работает Совет по вопросам малого и среднего предпринимательства» под председательством первого заместителя главы Конаковского района по экономике и финансам Натальи Владимировны Василенко, реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства». Районная администрация проводит грантовую политику, направленную на развитие бизнеса. С 2016 по 2020 г. было выделено около 3 миллионов рублей на поддержу бизнеса (18 субсидий на возмещение затрат по приобретению патента, 2 субсидии на возмещение затрат на создание новых рабочих мест, выдано 5 грантов).

В 2016 году также стартовал «Клуб начинающих предпринимателей», и до сегодняшнего дня проводится активная работа районной администрацией с молодежью Конаковского района с целью формирования экономической культуры и финансовой грамотности молодежи. Новый курс «Коммерция по отраслям» в Конаковском колледже продолжит работу по обучению предпринимательству...

Еще одному активисту предпринимательского движения хотелось бы дать слово. И это тоже женщина. И ее тоже многие знают. Это учредитель туроператора «GO TRAVEL» и журнала «Welcome to Konakovo» Наталия Ансталь:

- Скажу коротко о предпринимательстве, лидерстве, умению вести переговоры, мгновенному принятию решения, о создании и реализации идей, командной работе на одном реальном и совсем недавнем примере.

В августе мне позвонили из министерства с вопросом: занимаемся ли мы школьными поездками? Мой ответ: «Уже да». Это значило, что решение я приняла именно в момент вопроса. И так мы стали участниками в программе для школьников. В середине сентября в министерстве туризма было совещание туроператоров по школьным поездкам. И на нем я узнала, что у меня всего 2 недели, чтобы выполнить план - это отправить около 10 детских автобусов, да ещё и подготовить 1000 документов.

В момент совещания в моей голове мелькали тысячи мыслей: мы же ничего не знаем, со школами ещё не говорили, программы не обсуждали, транспортную компанию не искали, требование по детским перевозкам не изучили, кто будет готовить документы - в общем, я не успевала за 1000 вопросов, возникавшх в моей голове. Мой хаотичный поток остановила заместитель министра с фразой: «Наталья, вы точно справитесь?» (я просто единственный туроператор без опыта). И тогда я совершенно спокойно сказала: «Да, мы справимся». И в момент, когда я это произнесла, я реально поняла, что мы справимся.

За 2 недели, на мой взгляд, мы сделали невозможное: узнали всех сотрудников ГАИ, обошли всех директоров школ, управление образования, нашли надежную транспортную компанию, обзавелись новыми партнёрами, разработали маршруты и буклеты и подготовили тысячи документов. Эти недели прошли в бешеном ритме. А знаете, к чему это я? Вывод: если бы не ситуация с пандемией коронавируса, мы бы: не стали туроператорами, не запустили бы школьные поездки, не организовали экскурсионные бюро во всех отелях, не открыли бы туристический информационный центр и ещё много чего не сделали бы. Поэтому хочется сказать, что все ситуации в жизни, даже самые сложные, всегда дают новые возможности, главное, их не упускать и не опускать руки. Спасибо всей нашей команде!

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Дорогие предприниматели! Пусть ваши идеи будут реализованы в лучшем виде, с людьми, которые смотрят с вами в одном направлении и готовы прилагать все усилия для достижения максимально возможных результатов, счастья, любви и внимания от вас вашим семьям! Успевайте быть счастливыми!

Подготовил

Кирилл НОВИКОВ.