В Калязинском районе построят новую ЦРБ, объекты образования и спорта

20 мая Губернатор Игорь Руденя провёл встречу с общественностью Калязинского района во время рабочего визита в муниципалитет. Глава региона обозначил ряд ключевых задач, которые сегодня стоят перед Правительством Тверской области и руководством территории. В их числе развитие образования и улучшение демографической ситуации.

«Приняли решение построить новую школу в селе Нерль. В течение трех лет планируем реализовать этот проект. Кроме того, будем улучшать условия проживания воспитанников детского дома «Родничок». В рамках развития спортивного ядра в муниципалитете в ближайшие годы должен появиться бассейн. Есть ещё локальные вопросы, которые необходимо решать совместно областной и муниципальной власти», - отметил Игорь Руденя.

На встрече речь шла и о газификации территории. Верхневолжье в числе первых субъектов страны подписало с компанией «Газпром» региональную программу развития газоснабжения и газификации до 2025 года. В план работ включено продолжение газификации Калязинского района - предусмотрено строительство межпоселкового газопровода от деревни Высоково до деревни Устиново с отводами к нескольким населённым пунктам.

Одним из вопросов, который задали главе региона активисты муниципалитета, стал ремонт участка автодороги Калязин – Чигирево протяжённостью 2,7 км. Игорь Руденя поручил включить этот объект в план дорожных работ.

Среди других тем встречи - поддержка добровольчества, обустройство уличного освещения в населённых пунктах района, улучшение качества питьевой воды. Мероприятия по модернизации системы водоочистки будут выполнены в Калязине в рамках федерального проекта «Чистая вода» в 2022-2023 годах.

Будет продолжено благоустройство Калязина, включая набережную Волги и спуск к колокольне Николаевского собора. Кроме того, на встрече была озвучена инициатива о возвращении улице Карла Маркса исторического названия - улица Московская, а также об увековечении имени Преподобного Макария Калязинского в топонимике города.

Подводя итоги рабочей поездки, Игорь Руденя отметил, что Калязинский район обладает богатым историческим наследием и перспективами развития. В муниципалитете при поддержке региона запланированы к реализации проекты в сфере дорожного строительств, культуры, а также здравоохранения.

«Мы планировали провести модернизацию Калязинской центральной районной больницы, но пришли к мнению, что будет правильнее построить более компактное высокотехнологичное медицинское учреждение. Начиная со следующего года, будем реализовывать этот проект», - отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов.

Пресс-служба Правительства Тверской области