Проект тверских суворовцев стал победителем федерального конкурса «Горячее сердце»

Проект воспитанников Тверского суворовского военного училища «Мы разные, но мы вместе» стал победителем Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» Фонда социально-культурных инициатив. Чествование лауреатов и награждение победителей прошло сегодня, 20 мая, в зале Славы Музея Победы на Поклонной горе.

Проект «Мы разные, но мы вместе» реализуется в Твери с 2017 года и объединяет суворовцев и воспитанников Тверского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Цель проекта – помочь ровесникам с особыми потребностями в создании дружественной подростковой среды, подарить им радость общения.

Губернатор Игорь Руденя неоднократно подчёркивал: тверские суворовцы получают достойное воспитание, это будущий «золотой фонд» государственной и военной службы.

«Быть воспитанником Тверского суворовского военного училища – это большая честь и ответственность», - считает глава региона.

За годы существования проекта воспитанниками Тверского суворовского училища были разработаны разные тематические программы: «Давайте познакомимся!», «Новогодние забавы», «Буду защитником!», «Наша армия – самая сильная», «Поклонимся великим тем годам!» и другие. Благодаря этому, воспитанники центра узнали, как необычно и интересно может проходить Новый год, День защитника Отечества, День Победы и другие праздники. Дети, которые раньше не могли обойтись без посторонней помощи, стали ежегодно участвовать в областном интегрированном фестивале творчества «Путь к успеху!».

Деятельность проекта «Мы разные, но мы вместе» отмечена Фондом социально-культурных инициатив, действующим при поддержке Правительства России, и занесена в Почетную книгу в 2021 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области