В городе Бологое Тверской области открыт мемориал легендарному лётчику Алексею Маресьеву

20 мая в городе Бологое Тверской области открыт мемориал «Легендарный Маресьев». Торжественное открытие приурочено к 105-летию со дня рождения прославленного летчика, Героя Советского Союза Алексея Петровича Маресьева. Приветствие организаторам и участникам церемонии направил Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил: Алексей Петрович Маресьев навсегда вписал свое имя в героическую летопись Отечества, стал образцом любви к Родине, мужества и верности воинскому долгу, поистине безграничных человеческих возможностей и силы духа.

«Подвиг прославленного летчика навсегда объединил связанные с его именем тверскую, новгородскую и волгоградскую земли. В городах-побратимах Бологое, Камышине и Валдае ведется большая работа, направленная на сохранение памяти об Алексее Петровиче Маресьеве, что имеет огромное значение для патриотического воспитания молодежи», - говорится в приветствии от имени Игоря Рудени.

Губернатор подчеркнул, что на подвиге Алексея Маресьева, совершенном во время Великой Отечественной войны, на книге «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого воспитывались и продолжают воспитываться миллионы людей.

В годы Великой Отечественной войны Алексей Маресьев служил в истребительном полку, который базировался в Бологовском районе. Оттуда летчик совершил свой знаменитый «бессмертный» полет, когда в неравном бою с фашистами был сбит в небе над валдайскими лесами и тяжелораненый 18 суток полз к позициям советских солдат. Этот подвиг и стал сюжетом произведения Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». После ранения и ампутации ног Маресьев вернулся в строй и сбил еще 7 фашистских самолетов.

Открытый мемориал - точная копия боевого самолета ЯК-1 на гранитном постаменте и бронзовая фигура летчика. Постамент под фигурой символизирует фронтовые дороги летчика, на гранитной поверхности вырублены символические дороги и лучи прожекторов, а также закреплены гильзы от авиационных пушек и пулеметов, найденных тверскими поисковиками в местах кровопролитных боев подо Ржевом. В одной из гильз запаяна земля из Камышина, Валдая, Бологое.

Авторами проекта являются председатель попечительского совета Тверской региональной общественной организации «Возрождение Верхневолжья» Михаил Садовников и скульптор народный художник России Евгений Антонов. Проект реализован на средства меценатов и благотворителей.

После торжественной церемонии открытия монумента состоялся пролет авиационной группы боевых современных истребителей СУ-35, а также воздушное выступление единственного в России боевого исторического самолета Ил-2 времен Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Правительства Тверской области