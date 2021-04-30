Законопроект «Единой России» о бесплатном подведении газа к земельным участкам поступил в профильный комитет Госдумы

Поправки «Единой России» о бесплатном подведении газа к границам земельных участков, на которых расположены жилые дома, поступили в комитет Госдумы по энергетике. Об этом сообщил журналистам глава комитета Павел Завальный.

«Комитет начинает работу с поправками, которые были внесены «Единой Россией. В самое ближайшее время мы выйдем на рассмотрение этого документа на палате, и до конца весенней сессии он будет принят», – заявил депутат.

Он напомнил: поправки устанавливают, что доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан, а процесс подключения будет максимально удобным и простым для людей.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак сообщил, что программа ускоренной догазификации на 2021-2022 годы коснется порядка 2 млн домовладений.

Инициатива «Единой России» о снижении финансовой нагрузки на граждан при подключении домовладений к газу была озвучена в Тверской области 15 апреля. В этот день губернатор Тверской области, секретарь Тверского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Руденя и временно исполняющий обязанности заместителя секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин ознакомились с ходом работ по присоединению домов к сетям газоснабжения в селе Грузины Торжокского района. В том числе с местными жителями зашел разговор о высокой стоимости так называемой «последней мили» - подключения дома к газу. Газ должен стать более доступным для россиян, подчеркнули Игорь Руденя и Дмитрий Кобылкин.

«В газификацию региона вкладывается порядка 25 миллиардов рублей. Хочу поблагодарить за активизацию этого направления Президента Владимира Путина, Правительство страны и компанию «Газпром». Сегодня мы видим большое желание жителей и предпринимателей подключиться к сетям. Но не всегда это бывает по карману. Правительство области со своей стороны выделяет субсидию порядка 30 тысяч рублей при подключении к газу домовладений», – сказал Игорь Руденя.

«Хочу отметить, что в Тверской области уже проделана большая работа, подписано соглашение с компанией «Газпром», газификация идет хорошими темпами. Исходя из пожеланий населения, партия «Единая Россия» планирует в ближайшее время обратиться к Президенту Владимиру Путину с вопросом о разгрузке жителей при оплате «последней мили», – сообщил Дмитрий Кобылкин.

Глава государства поддержал предложение партии в своем Послании Федеральному Собранию, оглашенном 21 апреля, и поручил федеральному правительству обеспечить бесплатное подведение газа к границе участка независимо от площади дома до 2023 года. Организацией работ займется единый оператор, а вся работа будет выстроена по принципу «одного окна». График бесплатного подключения к газу в регионах и единую базу с информацией о доведении газа до домов подготовят региональные и местные отделения «Единой России».