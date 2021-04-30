Губернатор Игорь Руденя проинспектировал ход работ по реставрации Николаевской колокольни в Калязине

В Калязине Тверской области ведется реставрация колокольни Николаевского собора. Ход работ рассмотрен на совещании 20 мая, которое провел Губернатор Игорь Руденя в ходе рабочей поездки в муниципалитет.

«Колокольня Николаевского собора известна далеко за пределами Российской Федерации. Это объект, интересный для туристов и историков, значимый символ духовного наследия Тверской области. Важно сохранить это уникальное сооружение для будущих поколений», – сказал Игорь Руденя.

Реставрация проводится на средства областного бюджета. В феврале 2021 года заключен государственный контракт с ООО «Равелин» (г. Москва) на выполнение реставрационных мероприятий.

В перечне выполняемых работ – усиление фундамента и стен, обновление кирпичной кладки, фасадов, стропильной системы, кровли, перекрытий и лестниц. Также памятник архитектуры электрифицируют, сделают его художественную подсветку и установят автоматизированную систему управления колоколами. Кроме того, восстановят старинные латунные часы. Будет укреплена береговая линия, расширена прилегающая территория и обустроен причал. Сейчас готовность объекта составляет 25%.

По поручению Игоря Рудени на остров проложат оптоволокно для обеспечения высокоскоростного интернета, создания зоны wi-fi.

В порядок приведут и спуск к колокольне на основном берегу. Эту территорию, а также набережную реки Волги, с которой открывается вид на колокольню, Игорь Руденя осмотрел перед совещанием.

В 2020 году проект по благоустройству спуска к колокольне победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Муниципальному образованию предоставлен федеральный грант в размере 50 млн рублей. Работы планируется завершить в этом году.

Здесь отремонтируют булыжную мостовую, обустроят пешеходные дорожки и заменят наружное освещение. На территории у Волги планируется создание туристического квартала в зоне исторической застройки. В него войдет, в том числе Дом купцов Полежаевых.

Колокольня Николаевского собора в Калязине построена в 1800-1801 годах. К 1940-м был утвержден проект Волгостроя, согласно которому предусматривалось искусственное расширение Волги, создание на её акватории гидроэлектростанций. При строительстве Угличского водохранилища старая часть Калязина оказалась в зоне затопления. Собор был разобран, а колокольню оставили в качестве маяка.

До наших дней колокольня сохранилась без перестроек и значительных утрат. Она является градостроительной доминантой, центральным звеном в панораме города Калязина со стороны Волги и одним из лучших на территории Тверской области образцов колокольни рубежа XVIII-XIX веков.

На совещании рассмотрено развитие еще одной достопримечательности Верхневолжья – истока реки Волги в Осташковском городском округе. Сейчас он имеет статус особо охраняемой природной территории регионального значения –государственного природного заказника.

От истока 29 июня начнется XXII Волжский крестный ход. В этом году он посвящён 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского.

Пресс-служба Правительства Тверской области