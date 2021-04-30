Татьяна Бицкая: «Ковид опасен, прививаться нужно обязательно»

Главный библиотекарь Бежецкой центральной библиотеки им. В.Я. Шишкова, почетный работник культуры и искусства Тверской области Татьяна Бицкая считает, что прививаться от коронавирусной инфекции нужно без сомнений.

«Делать или не делать прививку – об этом даже не стоял вопрос. Конечно, делать! Ковид опасен для людей нашего возраста и для молодых, поэтому прививаться нужно обязательно. Первую прививку я перенесла без особых симптомов, а вот после второй была температура, но держалась недолго. Теперь я нахожусь в прекрасном самочувствии и всем того же желаю. Мои родственники в Риге даже завидуют нам. Ведь у них нет возможности бесплатно воспользоваться такой процедурой», – отметила Татьяна Бицкая.

В Тверской области на сегодняшний день прививку сделали 20,6% населения, подлежащего вакцинации. Всего на данный момент в Верхневолжье вакцинировался 123 361 человек – это 84% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 19 мая, привито 1208 человек. В федеральный регистр внесена информация о 116 265 вакцинированных гражданах.

В Верхневолжье по поручению Губернатора Игоря Рудени расширены возможности вакцинации против коронавирусной инфекции. К летнему периоду открыты дополнительные точки вакцинации. Сделать прививку можно не только в лечебных учреждениях, но и в крупных торговых центрах Твери – Торговом парке №1 и ТЦ «Рубин». Сейчас запись на прививку ведется по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области. Запись на прививку организована и в МФЦ. Также работают выездные прививочные бригады. Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают медиков.