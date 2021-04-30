Областной парламент внес изменения в бюджет и ряд других региональных законов

В рамках очередного заседания Законодательного Собрания Тверской области было рассмотрено 11 вопросов. Основной из них – внесение изменений в областной бюджет.

Также парламентарии внесли изменения в ряд региональных законов, включая Избирательный кодекс Тверской области, законы о местном референдуме и о референдуме, о регулировании отдельных земельных отношений, о государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области и другие.

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В двух чтениях Законодательное Собрание Тверской области приняло изменения в закон «Об областном бюджете Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Документ предусматривает увеличение бюджетных назначений на формирование резерва для организации транспортного обслуживания населения Тверской области в рамках внедрения новой транспортной модели на территории Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломераций. Так, в 2021 году планируется увеличить финансирование на сумму 220 млн. 171 тыс. руб.; в 2022 году – на 612 млн. 643 тыс. руб.; в 2023 году – на 622 млн. 494 тыс. руб.

Также увеличено финансирование на выполнение мероприятия по ликвидации (рекультивации) объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге (речь о ликвидации свалки на 13 км Бежецкого шоссе) в рамках реализации регионального проекта «Оздоровления Волги» национального проекта «Экология» (долгосрочный государственный контракт на 2021-2023 годы). В 2023 году на эти цели дополнительно выделят 267 млн. 729 тыс. руб. Кстати, согласно смете, стоимость работ по ликвидации свалки составляет 3 млрд. 120 млн. 341 тыс. руб.

В целом увеличение расходной части и дефицита областного бюджета в 2021 году составит 220 млн. 171 тыс. руб., в 2022 году – 612 млн. 643 тыс. руб., в 2023 году – 890 млн. 223 тыс. руб.

- Одним из основных вопросов, рассмотренных в рамках сегодняшнего пленарного заседания, стал закон о внесении изменений в областной бюджет. В частности, это касается выделения дополнительных средств на ликвидацию свалки на 13-м километре Бежецкого шоссе. Инициатива губернатора Тверской области Игоря Михайловича Рудени была поддержана депутатским корпусом. Серьезное финансирование, которое идет из федерального центра (97% от суммы, превышающей три миллиарда рублей) и средства, выделяемые областным бюджетом, позволят начать работы уже в текущем году, - прокомментировал решение областного парламента его спикер Сергей Голубев.

- Принятые сегодня Законодательным Собранием изменения в бюджет касаются новой транспортной модели, которая уже хорошо зарекомендовала себя в Твери и теперь внедряется в других муниципальных образованиях региона, - подчеркнул, комментируя решение депутатов, тверской сенатор Андрей Епишин. - Это во многом уникальный проект, отмеченный и у нас в Совете Федерации во время отчета руководителя госкорпорации «Внешэкономбанк», которая помогает его развивать. Благодаря четкой и понятной позиции губернатора Тверской области Игоря Михайловича Рудени, реализация транспортной модели в нашем регионе положительно оценена на федеральном уровне. Могу сказать, что во всех муниципалитетах, которые входят в Ржевскую, Старицкую, Кимрскую и Зубцовскую агломерации, реформу ждут. Люди понимают, что это стабильное транспортное обслуживание с использованием современных и комфортных транспортных средств. Также принятые сегодня изменения в областной бюджет увеличивают финансирование мероприятий по ликвидации свалки на Бежецком шоссе, осуществляемых в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» и нацпроекта «Экология». Этот проект находится на особом контроле, поскольку решение данной проблемы касается полумиллиона жителей Тверской области. Уверен, что его успешная реализация существенно повысит качество жизни тверитян.

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Внесение инициированных Избирательной комиссией Тверской области изменений в законы «О местном референдуме в Тверской области» и «О референдуме Тверской области» обусловлено изменениями в части проведения референдума при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, организации голосования по решению организующей выборы комиссии в течение нескольких дней подряд, а также изменениями в части изготовления и оформления подписного листа для сбора подписей участников референдума в поддержку инициативы проведения референдума.

Кроме того, изменения в закон «О референдуме Тверской области» вводят возможность проголосовать вне помещения для голосования с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Таким образом, вносимые в законы изменения предлагают корректировки, приводящие региональное законодательство в соответствие с федеральным избирательным законодательством.

Рассмотрев оба документа, Законодательное Собрание приняло их в первом чтении.

Также необходимостью приведения в соответствие с федеральным законодательством обусловлено внесение изменений в Избирательный кодекс Тверской области. Соответствующий закон областной парламент принял во втором, окончательном чтении.

- Завершена работа над Избирательным кодексом Тверской области. С точки зрения законодательства регион полностью готов к тем серьезным выборам, которые пройдут в сентябре текущего года, включая выборы высшего должностного лица Тверской области и выборы депутатов Законодательного Собрания, - отметил председатель областного парламента Сергей Голубев.

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В двух чтениях областные парламентарии приняли внесенные губернатором Тверской области изменения в закон «О наградах и поощрениях в Тверской области».

Документ дополняет перечень наград исполнительных органов государственной власти Тверской области наградой «нагрудный знак». Как отмечают разработчики, данное изменение позволит исполнительным органам государственной власти региона дополнительно мотивировать и поощрять активных граждан соответствующей сферы деятельности.

Введение указанной награды не ограничивает виды различных нагрудных знаков исполнительных органов государственной власти Тверской области.

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В рамках пленарного заседания региональный парламент ратифицировал Соглашение о межпарламентском сотрудничестве Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва и Законодательного Собрания Тверской области, приняв соответствующее постановление.

Данное Соглашение было подписано 28 апреля текущего года спикерами обоих парламентов в ходе визита парламентской делегации Республики Тыва в Тверь.

Напомним, что главная задача межпарламентского взаимодействия в рамках подписанного соглашения - обмен уникальным опытом регионов в вопросах законотворчества и деятельности депутатского корпуса.

В настоящее время Законодательным Собранием Тверской области заключено 14 межпарламентских соглашений о сотрудничестве, включая международные.

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Депутаты поддержали инициативу губернатора Тверской области по внесению изменений в закон «О регулировании отдельных земельных отношений в Тверской области», приняв в двух чтениях соответствующий закон.

Изменения внесены в целях приведения документа в соответствие положениям федерального законодательства.

Федеральным законом от 30 декабря 2020 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в целях обеспечения комплексного развития территорий» внесены изменения в Земельный кодекс РФ, касающиеся регулирования случаев продажи земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на торгах и без проведения торгов. В частности, уточнены случаи продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, без проведения торгов. Необходимые изменения вносятся в закон Тверской области.

Также в соответствие с федеральным законодательством приводится закон «О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области». Внесенные в него изменения, принятые областным парламентом, касаются установления максимального возраста молодого специалиста. Действующая сейчас норма (30 лет) увеличивается до 35 лет.

По информации регионального министерства сельского хозяйства, за время действия данного закона денежные выплаты назначены 1027 молодым специалистам.

В 2020 году 48 молодых специалистов получили поддержку из областного бюджета, на эти цели было направлено 3,6 млн. рублей. Средний возраст получателей данных выплат составил 24,8 лет.

В 2021 году на предоставление денежных выплат молодым специалистам, принятым на работу в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, предусмотрены средства областного бюджета в размере 4,3 млн. рублей.

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В двух чтениях областным парламентом одобрен закон «Об утверждении заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложений».

Документом утверждается соглашение о защите и поощрении капиталовложений, заключенное между Российской Федерацией, Тверской областью и ООО «РУМЕЛКО-АГРО».

Соглашение касается реализации на территории Кашинского городского округа крупного инвестиционного проекта в сфере сельского хозяйства.

В рамках проекта предусматривается строительство двух молочно-товарных комплексов и одного комплекса для выращивания ремонтного молодняка и нетелей на общее поголовье стада более 10 тысяч коров.

Общая планируемая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 14 млрд. 207 млн. 521 тысяча рублей. Осуществление капитальных вложений планируется в течение четырех лет: с сентября 2019 года по 31 июля 2023 года.

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Законодательное Собрание поддержало проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части совершенствования системы оказания медицинской помощи детям с онокологическими и гематологическими заболеваниями», внесенный депутатами Государственной Думы И. А. Яровой и А. К Исаевым. Соответствующее постановление принято областным парламентом.

Документ направлен на совершенствование системы оказания медпомощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями в части устранения правовой неопределенности в вопросе формирования стандартов оказания медпомощи, что в итоге позволит снять существующие в настоящее время сложности при оформлении оплаты лечения детей с применением отдельных лекарственных препаратов в рамках программы ОМС.

Пресс-служба Законодательного Собрания Тверской области