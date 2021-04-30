ПРИВИВКА – ЭТО НЕОБХОДИМОСТЬ

Наталья СЕРГЕЕВА, директор МБУ РМЦ ДК "Современник" Конаковский район.

Я из тех, кто оказался «первопроходцем» в пандемии новой коронавирусной инфекции: вирус настиг меня еще в «первую волну». В один момент стало плохо. Скажу, что всю жизнь у меня практически не бывало во время болезни высокой температуры. А тут термометр показывает 39,5. Ни кашля, ничего больше не было, обоняния не теряла. Но ты начинаешь задыхаться, возникают боли в мышцах спины и груди, в общем, крутит тело, как в мясорубке, лежать можно было только на боку. Во всем организме - огромная слабость и неспособность вообще что-либо делать, нет аппетита и желания принимать принимать пищу. Еще одна неприятная особенность - не приходит сон, ты засыпаешь на 40 минут, а такое впечатление, что сутки прошли. Но спать при этом хочется постоянно, так как сильная слабость. Все эти симптомы длились дней семь. На тот момент не сразу можно было пройти компьютерную томографию, и когда, наконец, я добралась до КТ, узнала, что у меня 36 процентов поражения легких. Госпитализация, месяц на выздоровление…

Стараюсь все так подробно расписать, в первую очередь для тех, кто думает, что его это не коснется. Если бы вакцина была изобретена тогда, я бы обязательно вакцинировалась, только бы не испытать всего вот этого. И даже возможные, вполне терпимые (как рассказывают те, кто уже привился) побочные явления после вакцины – это ничто по сравнению с той болью, дискомфортом и угрозой жизни, которые обязательно будут, если коронавирус, не дай бог, не пройдет стороной мимо вас. Потому что, мне еще повезло, а сколько людей скончались от «короны» или от обостренных ею заболеваний? Никому не пожелаешь перенести такую болезнь! Поэтому, если прививка дает возможность не заболеть, ее нужно делать обязательно! Ведь, жизнь не остановить и вечно в масках ходить не будешь, по домам сидеть на самоизоляции - тоже. Поэтому, прививка - это самый разумный и надежный способ вернуть общество к нормальной жизни.