Более 17 тысяч вакансий предлагают работодатели Тверской области

Работодатели Тверской области предлагают жителям Верхневолжья 17 100 вакансий – почти на 2 000 больше, чем в предыдущем месяце. Наиболее востребованными сегодня являются рабочие профессии, инженерные и медицинские специальности.

На производства Верхневолжья требуются инженеры-технологи и конструкторы, слесари, сварщики, электрики, токари, механики и другие специалисты. В здравоохранении – врачи общей практики, средний и младший медперсонал. В образовании – учителя и воспитатели, в сфере транспорта – водители, машинисты.

По данным на май, уровень регистрируемой безработицы в регионе по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 0,1%. Всего с начала 2021 года в Тверской области при поддержке службы занятости трудоустроено более 5600 человек. Кроме того, с января по май 2021-го по направлению службы занятости к профобучению приступили 834 человека. Собственное дело зарегистрировали 36 жителей.

Губернатор Игорь Руденя считает – в Тверской области работа в сфере занятости населения должна быть ориентирована на трудоустройство в первую очередь жителей региона. А также на развитие системы профессиональной ориентации, трудоустройство молодых специалистов, содействие предприятиям в кадровом обеспечении.

19 мая начала работу ярмарка вакансий для жителей региона, желающих трудоустроиться. Она продлится до 21 мая включительно на базе тверского Центра опережающей профессиональной подготовки.

На ярмарке жители Верхневолжья могут получить полную информацию о вакансиях, открытых на предприятиях, и о краткосрочных программах обучения, доступных в колледжах Твери и области.

Ярмарка вакансий открыта для посетителей с 11:00 по адресу: г. Тверь, ул. Индустриальная, д.2.

Пресс-служба Правительства Тверской области