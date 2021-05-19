Тверьстат информирует: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕМОГРАФИИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

Численность населения Конаковского муниципального района

на 1 января 2021 года насчитывала 75 тыс. человек, то есть здесь проживал каждый 16-17-ый житель Тверского региона. Из них почти половина

(35 тыс. человек или 47%) живет в районном центре – городе Конаково.

В районе преобладает женское население. К началу 2020 года

на 100 мужчин приходится 125 женщин. В трех основных возрастных группах населения гендерные диспропорции разняться: у населения моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) на 100 мальчиков приходилось

95 девочек, у трудоспособных возрастов (мужчины 16-60 лет, женщины

16-55 лет) на 100 мужчин – 89 женщин, значительное преобладание женщин в возрасте старше трудоспособного на 100 мужчин – 273 женщины.

Средний возраст жителя Конаковского района составил 43 года, у мужчин – 39 лет, у женщин – 47 лет. По Тверской области этот показатель соответственно – 42, 39 и 45 лет.

Целью государственной демографической политики является стабилизация численности населения и создание условий для ее роста.

Важнейшей составляющей процесса воспроизводства населения является рождаемость. В Конаковском районе на начало 2020 года почти каждая третья женщина находилась в фертильном (детородном – 15-49 лет) возрасте. В 2020 году в районе родилось 436 детишек, из них 229 мальчиков и 207 девочек. В общем числе родившихся 34% были первенцами у матерей, доля рожденных вторых детей составила 39%, третьи и последующие дети появились у 27% родивших женщин. Три мамочки родили двойню.