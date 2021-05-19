«Единая Россия» внесет в Госдуму «тверской» законопроект о «последней миле»

«Единая Россия» сегодня внесет в Государственную Думу законопроект о бесплатном подведении газовой трубы к границе участка, где расположен жилой дом. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак 19 мая в ходе совещания Президента России Владимира Путина по вопросам реализации отдельных положений Послания Президента Федеральному Собранию.

«Единая Россия» детально проработала с Правительством ключевые положения этой программы. Правительство уже утвердило дорожную карту по социальной газификации. Партия подготовила законопроект, который обеспечит на законодательном уровне решение задачи, которую вы поставили в Послании. Сегодня мы направим его в Государственную думу», - сообщил Андрей Турчак.

В документе прямо прописано – доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан, подчеркнул Турчак.

Секретарь Генсовета партии отметил, что закон планируется принять до июля текущего года, «чтобы люди получили доступ к газу как можно скорее, чтобы не осталось никаких лазеек для злоупотребления, а процесс подключения был максимально удобным и простым для людей».

Напомним, инициатива «Единой России» о снижении финансовой нагрузки на граждан при подключении домовладений к газу родилась в Верхневолжье чуть больше месяца назад. 15 апреля губернатор Тверской области, секретарь Тверского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Руденя и временно исполняющий обязанности заместителя секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин ознакомились с ходом работ по присоединению домов к сетям газоснабжения в селе Грузины Торжокского района. В том числе с местными жителями зашел разговор о высокой стоимости так называемой «последней мили» - подключения дома к газу.

Как рассказали местные жители, при расстоянии 5 метров от сетей подключение дома к газу составляет около 150 тыс. рублей вместе со стоимостью котла. Газ должен стать более доступным для россиян, подчеркнули Игорь Руденя и Дмитрий Кобылкин.

«В газификацию региона вкладывается порядка 25 миллиардов рублей. Хочу поблагодарить за активизацию этого направления Президента Владимира Путина, Правительство страны и компанию «Газпром». Сегодня мы видим большое желание жителей и предпринимателей подключиться к сетям. Но не всегда это бывает по карману. Правительство области со своей стороны выделяет субсидию порядка 30 тысяч рублей при подключении к газу домовладений», – сказал Игорь Руденя.

«Хочу отметить, что в Тверской области уже проделана большая работа, подписано соглашение с компанией «Газпром», газификация идет хорошими темпами. Исходя из пожеланий населения, партия «Единая Россия» планирует в ближайшее время обратиться к Президенту Владимиру Путину с вопросом о разгрузке жителей при оплате «последней мили», – сообщил Дмитрий Кобылкин.

Глава государства поддержал предложение партии в своем Послании Федеральному Собранию, оглашенном 21 апреля, и поручил федеральному правительству обеспечить бесплатное подведение газа к границе участка независимо от площади дома до 2023 года. Организацией работ займется единый оператор, а вся работа будет выстроена по принципу «одного окна». График бесплатного подключения к газу в регионах и единую базу с информацией о доведении газа до домов подготовят региональные и местные отделения «Единой России».