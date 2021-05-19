И.о. главного врача Бельской ЦРБ советует перед сезоном отпусков привиться от коронавируса

И. о. главного врача Бельской ЦРБ Павел Ковалев призывает жителей Верхневолжья сделать прививку от COVID-19, чтобы избежать тяжелых последствий вирусного заболевания.

«Советую не верить фейковой информации в Интернете о том, что наша вакцина имеет побочные эффекты. В Тверской области нет ни одного случая серьезных последствий для здоровья от прививки «Спутником V». Я и вся моя семья привились от COVID-19, и чувствуем себя хорошо», – говорит Павел Ковалев.

Руководитель учреждения отметил, что в муниципальном образовании зафиксированы случаи повторного заражения ковидом.

«Если в первый раз люди переболели практически бессимптомно, то во второй раз с тяжелыми последствиями. Едва ли не каждый день мы отвозим наших пациентов в ковидный госпиталь в Нелидово. На этом фоне только прививка может дать гарантию не заболеть или перенести заболевание в легкой форме, без симптомов, угрожающих жизни. Совсем скоро начнется период отпусков, в Бельский район и другие муниципальные образования области в массовом порядке начнут приезжать дачники, дети и внуки, желающие погостить у родных. Поэтому нельзя забывать о средствах индивидуальной защиты и социальной дистанции в общественных местах, прежде всего в магазинах. Всех призываю: вакцинируйтесь! Настоятельно советую это сделать людям в возрасте 60+», – подчеркнул Павел Ковалев.

Напомним, вакцинация является эффективным способом профилактики заболевания коронавирусной инфекции. На данный момент в Тверской области прививку сделали уже 122 153 человека – это 85,1% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 18 мая, привито 949 человек. В федеральный регистр внесена информация о 115 229 вакцинированных гражданах.

Задача по массовой вакцинации жителей страны поставлена Президентом России Владимиром Путиным. В Верхневолжье по поручению губернатора Игоря Рудени расширяются возможности вакцинации против коронавирусной инфекции. К летнему периоду открыты дополнительные точки вакцинации. Сделать прививку можно не только в лечебных учреждениях, но и в крупных торговых центрах Твери – Торговом парке №1 и ТЦ «Рубин». Запись на прививку ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области.

Также работают выездные прививочные бригады. Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают медиков.